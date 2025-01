Tierkrankheiten und Schädlinge: Sind unsere Nahrungsmittel in Gefahr?

Mehr als drei Jahrzehnte ist es her, dass die Maul- und Klauenseuche (MKS) in Deutschland festgestellt worden ist. Jetzt hat Deutschland seinen Status als „MKS-frei“ verloren. In Brandenburg wurde die Viruserkrankung bei einer Wasserbüffelherde diagnostiziert. Die Viruserkrankung gilt als hochinfektiös. Wirkt sich der Krankheitsausbruch auch auf Landwirte in der Region aus?

