Ukrainehelferin: "Viele Flüchtlinge kommen mit der Situation nicht zurecht"

Ilona Popova setzt sich auf dem Lechfeld für ihre Landsleute ein. Für ihr Engagement erhält sie eine Auszeichnung.

Frau Popova, Sie engagieren sich, damit die Menschen aus der Ukraine hier gut aufgehoben sind. Welche Probleme haben denn die Menschen, die hierhin geflüchtet sind?



Ilona Popova: Viele kommen mit der Situation nicht zurecht. Sie sind überfordert, haben Zukunftsängste, sind psychisch einfach durch. Leider gibt es online auch immer mehr Hasskommentare im Internet gegen Ukrainer.

Wie viele Ukrainer betreuen Sie zurzeit?



Popova: Auf dem Lechfeld sind es etwa 30. Für sie bin ich die Hauptansprechpartnerin. Es gibt auch andere Helfer. Die Hilfsbereitschaft der Menschen ist zum Glück noch vorhanden. Die Flüchtlinge haben viele Bedürfnisse: Sei es ein Fahrrad, damit sie mobil sein können, oder Kinderklamotten. Ich veröffentliche die Wünsche online. Wer will, kann sich melden und spenden.

Wie sieht Ihr Engagement als Ansprechpartnerin und Vermittlerin konkret aus?



Popova: Ich organisiere die Kommunikation zwischen den Geflüchteten und den Menschen vor Ort: Ich helfe bei allerlei Angelegenheiten – Dokumente, Jobcenter, Landratsamt, Arzt- und Behördenbesuche, Schulbesuche und begleite als Dolmetscher. Das sind diverse Themen, die immer wieder aufkommen, von Schulpflicht über Haftpflichtversicherung bis hin zur Mülltrennung. Ich bin auch in Kontakt mit Vermietern, wenn Fragen auftreten. Die Geflüchteten sind mit vielem überfordert. Parallel sammeln wir für den ukrainischen Verein Hilfsgüter, die wir immer wieder in die Ukraine senden. Dort ist die Not groß.

Wie war das für Sie, als der Konflikt mit Russland begonnen hat?



Popova: Übel. Ich hatte sofort Angst um meine Familie. Machte mir Sorgen, wie es ihnen geht, was passiert. Männer zwischen 18 und 60 dürfen nicht ausreisen, außer sie haben mehr als drei Kinder oder gesundheitliche Probleme. Von meiner Familie durfte niemand ausreisen. Natürlich sind die Frauen dann auch nicht gegangen - trotz akuter Lebensgefahr in der ganzen Ukraine.

Wie haben Sie die Reaktion empfunden, als die ersten Geflüchteten in die Region kamen?



Popova: Es war sehr große Hilfsbereitschaft vorhanden. Ich bin begeistert. Untermeitingen, Schwabmünchen, Klosterlechfeld, Lagerlechfeld, Graben – die ganze Region hat wirklich zusammengehalten, die Bürgermeister waren sofort auf Zack, Viktoria Hadersdorfer und Andrea Dylong waren sehr aktiv, viele Menschen haben sich eingebracht. Privat wurden schnell Wohnungsangebote organisiert.

Der Krieg dauert schon über ein Jahr. Können sich viele Geflüchtete auch ein dauerhaftes Leben in Deutschland vorstellen?



Popova: Wenige. Bei den Menschen, die alles verloren haben, ist es anders. Sie haben Angst und wissen nicht, wie es nach dem Krieg einmal weitergehen soll. In der Ukraine müssten sie sich ein neues Leben aufbauen. Aber Neuanfänge kosten viel Kraft.

Zur Person: Ilona Popova wurde 1991 in Rivne in der Ukraine geboren und lebt seit Februar 2003 in Deutschland. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern seit sieben Jahren in Untermeitingen. Sie engagiert sich seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs unermüdlich für die derzeit in der Region lebenden Geflüchteten.