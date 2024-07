Unfall auf der B17 in Fahrtrichtung Augsburg: Eine Spur ist blockiert

Auf der B17 in Fahrtrichtung Augsburg kam es am Freitagabend zu einem Unfall zwischen einem Kleintransporter und einem PKW. Zwischenzeitlich waren deswegen alle Spuren gesperrt. Der Verkehr staute sich etwa von Königsbrunn bis Haunstetten-Süd. Wie die Polizei mitteilt, ist inzwischen eine Spur wieder freigeräumt. Die Bergungsarbeiten dauern noch an. (AZ)



Wir aktualisieren diesen Beitrag, sobald neue Informationen vorliegen.

