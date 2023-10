Unheimliche Lichter und seltsame Begegnungen: Hier spukt es im Augsburger Land

Glaubt man alten Sagen, dann spukt es an einigen Orten im Augsburger Land. Wo Geister und Kobolde leben sollen - und wie die Menschen ihnen früher begegneten.

Vor Allerheiligen werden vor allem in englischsprachigen Ländern die bösen Geister losgelassen. Auch bei uns spukt es – zumindest, wenn man Sagen Glauben schenkt. Das sind die gruseligsten Geschichten aus dem Augsburger Land, die oft einen wahren Kern haben.

Eine Tafel erinnert heute im tiefen Wald bei Wollmetshofen an die Burganlage Hattenberg. Es soll früher plötzlich vom Erdboden verschwunden sein.

Im Wald zwischen Fischach und Wollmetshofen stand früher ein Schloss. Das gab es tatsächlich, wie die Reste im Wald beweisen. Angeblich trug jeden Tag ein Esel Wasser von der Neufnach auf die kleine Anhöhe. Als er mehrere Tage nicht mehr gesehen wurde, wunderten sich die Menschen im Dorf. Sie beschlossen, auf Schloss Hattenberg nach dem Rechten zu sehen. Als sie dort ankamen, war vom Schloss nichts mehr zu sehen - es war wohl im Erdboden versunken. Angeblich war noch längere Zeit ein Hahn aus der Tiefe zu hören. Tatsächlich gab es im Wald eine Burg. Teile der Anlage sind im Gelände noch zu erkennen. Eine Hinweistafel klärt über den Burgstall und seine Bewohner auf. Ungefähr 400 Meter südöstlich des Burgstalls sind am Südhang des Hattenberges tiefe Löcher im Boden zu erkennen - es handelt sich dabei offenbar um Trichter- und Materialgruben sowie Grabhügel aus unbekannter Zeit.