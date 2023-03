Landkreis Augsburg

18:30 Uhr

Klage abgewiesen: Anwohner müssen Glascontainer im Wohngebiet hinnehmen

Die Container in der Alpenstraße in Großaitingen sind Anwohnern zu laut. Das Verwaltungsgericht hat nun aber entschieden, dass die Wertstoffinsel bleiben darf.

Plus Ein Mann hatte gegen die Wertstoffinsel nahe seines Hauses in Großaitingen geklagt. Doch für die Richter geht der Nutzen der Allgemeinheit vor.

Von Elmar Knöchel

Wie viel Lärm der Allgemeinheit ist einer Person zumutbar? Mit dieser Grundsatzfrage hat sich das Augsburger Verwaltungsgericht bei einem Fall aus dem südlichen Landkreis Augsburg beschäftigt: Konkret ging es um das Scheppern und Klappern an einer Wertstoffinsel in Großaitingen. Ein Mann hatte gegen den Standort geklagt. "Mein Mandant empfindet die Lärmbelastung, die von den Glascontainern in der Alpenstraße ausgeht, als unzumutbar", sagte der Rechtsanwalt des Klägers. Dieser mache geltend, dass die dauernde Belastung bei ihm zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen geführt habe, so der Jurist weiter. "Mein Mandant reagiert sehr empfindlich auf Lärm und ist mittlerweile in Behandlung."

