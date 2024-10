Viel Lob für die Retter aus dem südlichen Landkreis

Mitglieder von Feuerwehr und THW aus dem südlichen Landkreis wurden jüngst ausgezeichnet. Im Rahmen einer festlichen Abendveranstaltung bedankte sich Landrat Martin Sailer stellvertretend für den Freistaat bei 19 Feuerwehr- sowie acht THW-Mitgliedern. Insgesamt überreichte er 15 Ehrenkreuze in Silber für 25-jährige Dienstzeit sowie zwölf Ehrenkreuze in Gold für 40 Jahre im aktiven Dienst.

Mit Ehrenkreuzen wurde das Engagement der Helfer gewürdigt.

„Sich ehrenamtlich zum Wohle der Allgemeinheit einzusetzen, zu jeder Tages- und Nachtzeit und das über Jahre, sogar Jahrzehnte hinweg, ist wahrlich keine Selbstverständlichkeit“, sagte Sailer zu den Geehrten, die gemeinsam mit ihren Kommandanten und den ortsansässigen Bürgermeistern ins Landratsamt gekommen waren. In einer Zeit, in der Krisen und Notlagen leider oft zum Alltag gehörten, würden die Mitglieder von Feuerwehr und THW immer wieder aufs Neue beweisen, dass Engagement, Professionalität und Hilfsbereitschaft keine Grenzen kennen. Sailer wörtlich: „Sie riskieren ihre eigene Sicherheit, um die der Mitbürgerinnen und Mitbürger zu gewährleisten. Wir danken Ihnen für Ihre Hingabe, Ihren Mut und Ihren Dienst für das Gemeinwohl. Ohne Ihre Tatkraft wäre unsere Gesellschaft nicht das, was sie heute ist.

Sie wurden ausgezeichnet Ehrungen Feuerwehr für 25 Jahre aktiven Dienst: Josef Kramer, Schwabmühlhausen; Johannes Maier, Hiltenfingen; Daniel Müller, Schwabmünchen; Christian Sigl, Langerringen; Philipp Sirch, Graben; Daniel Steinborn, Hiltenfingen; Barbara Wiedemann, Graben. Ehrungen Feuerwehr für 40 Jahre aktiven Dienst: Anton Brugmoser, Graben; Rainer Echter, Graben; Alois Eggersdorfer, Mickhausen; Alfred Gsöll, Graben; Anton Hagg, Graben; Dietmar Müller, Münster; Günter Müller, Langerringen; Herbert Port, Graben; Georg Reiter, Mickhausen; Franz Ringler Langerringen; Christian Schmid, Mickhausen; Michael Schnabel, Schwabmühlhausen. Ehrungen THW für 25 Jahre aktiven Dienst: Benjamin Bock, Kathrin Gerum, Christian Haugg, Michael Häring, Oskar Höß, Stephanie Stolz, Sabine Wenzel, Leo Wieser.