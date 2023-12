Vom wilden Fluss zum regulierten Lech - und zurück?

Von Marco Keitel - vor 1 Min. Artikel anhören Shape

Der bedeutendste Fluss der Region hat im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte großen Wandel mitgemacht. Das zeigen unsere Karten. Nun soll er befreit werden.

Früher hat er oft sein Erscheinungsbild geändert. "Der Lech hat nach jedem Hochwasser anders ausgesehen", sagt Günther Groß, Vorsitzender des Naturmuseums Königsbrunn, in dem ein ganzer Raum dem bedeutendsten Fluss der Region gewidmet ist. Früher, das ist eine Zeit vor mehr als 100 Jahren. Inzwischen ist der Lech, der von Österreich kommend vorbei an Landsberg, Königsbrunn, Augsburg, Gersthofen, Langweid bis in den Landkreis Donau-Ries fließt, wo er in die Donau mündet, längst in fest vorgegebene Bahnen gelenkt. Das zeigt der Vergleich der Karten in diesem Artikel.

Viele Menschen sind überzeugt, dass dem Gewässer im Laufe der Jahrzehnte zu enge Fesseln angelegt wurden, dass der Lech wieder ein Stück weit befreit werden müsste. Günther Groß vertritt diese Ansicht.

