Wahl 2023: Wer schafft es in den Landtag?

Im Augenblick hat das Augsburger Land sieben Abgeordnete in München. Nach der Wahl am Sonntag könnten es weniger sein.

Allmählich wird es ernst vor der Landtagswahl in Bayern. Nur noch wenige Tage sind es bis zur Abstimmung am 8. Oktober. Welcher Kandidat aus dem Augsburger Land schafft es in den Landtag? Welcher nicht?

Steuert auf eine dritte Amtszeit im Landtag zu: Carolina Trautner. Foto: Sven Hoppe, dpa (Archivbild)

Die Ausgangsposition: Derzeit sind sieben Abgeordnete mit direktem Bezug zum Augsburger Land in München. Direkt gewählt wurde vor fünf Jahren die CSU-Politikerin Carolina Trautner. Der 33-jährige Manuel Knoll soll nach der Vorstellung der Christsozialen für den Stimmkreis Augsburg-Land/ Dillingen nach München. Im Stimmkreis, der bis auf Adelsried und Gersthofen alle Gemeinden im Landkreis Augsburg nördlich der Autobahn umfasst, gibt es aber einen weiteren Umbruch.

Landtagswahl 2023: Die Direktkandidaten im Stimmkreis Augsburg Stadt-West 1 / 1 Zurück Vorwärts Leo Dietz (CSU), Cemal Bozoğlu (Grüne), Claudia Schuster (Freie Wähler), Raimond Scheirich (AfD), Florian Freund (SPD), Ralf Neugschwender (FDP), Niko Thomas (Linke), Anton Steinböck (BP), Christian Pettinger (ÖDP), Stefan Bob Meitinger (Die Partei), Natalie Brugger (Partei³), Erich Schenk (Basis).

Johann Häusler ( Freie Wähler) aus Biberbach tritt ebenfalls nicht mehr an. Dafür Fabian Mehring, der einst bei Häusler im Abgeordnetenbüro arbeitete. Mehring und CSU-Konkurrent Manuel Knoll werden sich einen Zweikampf um die Mehrheit bei den Erststimmen im Stimmkreis Augsburg Land/Dillingen liefern.

Hört im Landtag auf: Harald Güller. Foto: Klaus Rainer Krieger

Verabschieden wird sich übrigens auch SPD-Urgestein Harald Güller aus Neusäß. Er ist seit 2008 Mitglied im Landtag. Seine politische Karriere beschreibt er als „schöne, herausfordernde, teilweise aber auch harte Zeit“. Jetzt sei Zeit für einen Generationswechsel. Den soll im Stimmkreis Augsburg-Stadt-West Direktkandidat Florian Freund herbeiführen. Er könnte je nach Wahlergebnis auch über die Liste in den Landtag rutschen: Der Regierungsdirektor rangiert auf Platz zwei, direkt hinter der Rechtsanwältin Simone Strohmayr aus Stadtbergen. Sie tritt im Stimmkreis Aichach-Friedberg an. Weiterer Landtagsabgeordneter aus dem Landkreis ist Maximilian Deisenhofer von den Grünen. Er hat sein Büro in Bobingen und gehörte bei der Wahl 2018 zu den Überraschungssiegern.

Landtagswahl 2023: Die Direktkandidaten im Stimmkreis Augsburg Land-Süd 1 / 1 Zurück Vorwärts Carolina Trautner (CSU), Maximilian Deisenhofer (Grüne), Anton Rittel (FW), Gülüzar Starizin (SPD), Thomas Strobl (FDP), Maximilian Tobias Arnold (Linke), Tobias Bernhard (Bayernpartei), Gabriele Olbrich-Krakowitzer (ÖDP), Anja Klingelhöfer (Tierschutzpartei), Kornelia Elsner (V-Partei³), Peter Knörzer (Basis).

Nach den aktuellen Prognosen bleibt die CSU stärkste Kraft in Bayern. Um den zweiten Platz konkurrieren Freie Wähler, Grüne und AfD. Was bedeutet das für die Abgeordneten aus dem Landkreis? Wie stehen die Chancen für die Parteien, die vor fünf Jahren den Einzug geschafft haben?

Fabian Mehring kandidiert für die Freien Wähler. Foto: Marcus Merk

CSU : Carolina Trautner aus Stadtbergen dürfte sich über eine weitere Amtszeit in München freuen. Sie hatte bei den beiden letzten Wahlen die meisten Erststimmen im Stimmkreis Augsburg Land-Süd. Auch wenn die ehemalige Sozialministerin als Favoritin gilt: Sie wird um jede Stimme kämpfen, weil es ums Gesamtergebnis geht. Von dem hängt unter dem Strich auch ab, mit wem die CSU in Bayern weiter regieren wird. Und wer weiß: Vielleicht springt für sie erneut ein Posten im Kabinett heraus. Auf der CSU-Liste kandidieren noch Ludwig Lenzgeiger aus Adelsried und Lena Rasilier aus Thierhaupten .

Landtagswahl 2023: Die Direktkandidaten im Stimmkreis Augsburg Land/Dillingen 1 / 1 Zurück Vorwärts Manuel Knoll (CSU), Constantin Jahn (Grüne), Fabian Mehring (Freie Wähler), Ulrich Singer (AfD), Fabian Wamser (SPD), Nico Stegmayer (FDP), Bernd Edfelder (Linke), Harald Eberhard (BP), Wolfgang Müller (ÖDP), Patrick Leuchtle (Die Partei), Wilhelm Hartl (V-Partei³), Benjamin Goßner (Basis).

Grüne: Bei der Wahl 2018 waren die Grünen im Aufwind. Sie verbuchten viele Zugewinne durch enttäuschte CSU- und SPD-Wähler. Vom Wählerwechsel profitierte auch Maximilian Deisenhofer. Über die Liste der Grünen im Wahlkreis Schwaben erreichte der Berufsschullehrer das drittbeste Gesamtstimmen-Ergebnis. Jetzt hat Deisenhofer , der im Stimmkreis Augsburg-Land-Süd um Wählerstimmen kämpft, einen prominenten Listenplatz: Er rangiert an zweiter Stelle hinter der Landesvorsitzenden Eva Lettenbauer . Weitere Listenkandidaten sind die Lehrerin Nina Rebele aus Bobingen und Sabine Müller aus Langweid .

Maximilian Deisenhofer will wieder für die Grünen in den Landtag. Foto: Fraktion B90/die Grünen

Freie Wähler : Zu einem politischen Schwergewicht hat sich Fabian Mehring hochgearbeitet. Der Erststimmenkandidat der Freien Wähler für den Stimmkreis Augsburg-Land/ Dillingen ist Parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsfraktion. Für Mehring ist der Einzug durch einen vorderen Listenplatz beinahe Formsache. Und: Der Meitinger rangiert auf Platz zwei der Liste in Schwaben . Hoffnungen auf ein Mandat machen sich auch Marina Jakob aus Langweid (Listenplatz fünf) und Claudia Schuster aus Gersthofen (Platz sieben): Letztere tritt im Stimmkreis Augsburg-Stadt-West – zu dem Gersthofen und Neusäß gehören – auch als Erststimmenkandidatin an. Weiterer Kandidat auf der Liste ist Germar Thiele aus Schwabmünchen .

Simone Strohmayr aus Stadtbergen will für die SPD in den Landtag einziehen. Foto: Ralf Lienert

SPD : Aus dem Landkreis versucht es Fabian Wamser im Stimmkreis Augsburg-Land/ Dillingen . Der Schwabmünchner gehört zum Nachwuchs, der die schon oft tot gesagte SPD wieder auf Kurs bringen will. Ob er allerdings auf dem Land einen Stich macht? Dort schneidet die SPD erfahrungsgemäß schwächer ab als in der Stadt. Im Stimmkreis Augsburg-Land/ Dillingen landete sie 2018 hinter CSU , Freien Wähler , AFD und Grünen. Dafür hat der gelernte Rettungssanitäter einen guten Listenplatz bekommen: Er ist die Nummer sechs in Schwaben . Wer in der Liste weiter oben steht, hat in der Regel bessere Chancen auf einen Platz in München . Denn: Wenn ein Listenkandidat gleichzeitig ein Direktkandidat im Stimmkreis ist, aber nicht das Direktmandat bekommt, werden seine Stimmen mit denen in den anderen schwäbischen Stimmkreisen summiert.

