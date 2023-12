Wandern im Landkreis Augsburg: Wo das Winterwunderland besonders schön ist

Von Maximilian Czysz, Philipp Kinne - 07:00 Uhr Artikel anhören Shape

Wildromantisch im Tal, im tief verschneiten Wald oder mit Panoramablick auf der Höhe: Die Redaktion hat einige Wanderungen im Augsburger Land zusammengestellt.

Die üppigen Schneefälle haben das Augsburger Land in eine Winterwunderlandschaft verwandelt. Wer abseits der Advents- und Christkindlmärkte etwas Ruhe sucht, kann am Wochenende durch den Schnee stapfen. Die Redaktion stellt verschiedene Wanderungen vor. Gutes Schuhwerk und warme Kleidung sind Voraussetzung, denn am Samstag soll noch mehr Schnee fallen. Auch bei der Anfahrt ist Vorsicht geboten: Auf den Straßen herrschen zum Teil winterliche Verhältnisse.

Nicht nur der Weihnachtsmarkt am Kloster Oberschönenfeld ist einen Besuch wert. Foto: Marcus Merk

Rund um Oberschönenfeld Rund um das schwäbische Kulturzentrum gibt es viele Spazierwege. Ein Klassiker ist die Runde um die Weiher. Gleich hinter dem Staudenhaus kann man sich auf einem etwa zweieinhalb Kilometer langen Rundweg an neun Stationen mit dem Lebensraum Wald bekannt machen und anhand von Steckbriefen einheimische Baumarten kennenlernen. Wer will, kann einen Abstecher zur Hubertuskapelle machen. Der Weg hinauf ist allerdings steil und erfordert etwas Kondition. Wer die Runde verlängern will, läuft westlich der Klosteranlage auf den Höhenrücken in Richtung Margertshausen. An den beiden Linden reicht der Blick an klaren Tagen bis zur Windkraftanlage im Scheppacher Forst bei Zusmarshausen. Zurück im Kloster lohnt sich ein Besuch des Museums, der Galerie, der Naturpark-Hauses oder des historischen Staudenhauses. Ein schöner Abschluss der Wanderung durch das Winterwunderland kann eine Einkehr im Klosterstüble sein.

