Wo Häuser und Wohnungen im Landkreis Augsburg teuer sind - und wo günstig

Häuser und Wohnungen im Augsburger Land sind gefragt. Inflation und höhere Zinsen haben Baubranche und Immobilienmarkt in den vergangenen beiden Jahren zwar einen deutlichen Dämpfer verpasst. Aber nun geht es bergauf. Wie berichtet, wird langsam wieder mehr gebaut und gekauft. Laut Makler und Sparkasse ist der Haus- oder Wohnungskauf dabei gefragter als der Neubau. Die mit Abstand gefragteste Plattform für Immobilien ist in Deutschland „ImmobilienScout24“. Ihre Statistiken zeigen, dass es bei den Kosten für Häuser und Wohnungen innerhalb des Landkreises Augsburg deutliche Unterschiede gibt. Während man in Altenmünster oder Mickhausen 100 Quadratmeter oft für weniger als 300.000 Euro bekommt, kann in Stadtbergen schon mal knapp eine halbe Million fällig werden. Wo Immobilien vergleichsweise teuer und wo eher günstig sind.

