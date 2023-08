Landkreis Augsburg

12:05 Uhr

Wochenmärkte unter Druck: Mancherorts kommen weniger Kunden

Hier sind die Händler und Kunden zufrieden: der Wochenmarkt in Schwabmünchen.

Plus Steigende Preise, sinkende Besucherzahlen, können die Wochenmärkte überleben? Händler und Kunden aus dem Landkreis Augsburg teilen ihre Freuden und Sorgen.

Von Maximilian Gori

Die Lebensmittelpreise ziehen überall an und stellen Verbraucher wie Händler vor Probleme. Davon bleiben die Wochenmärkte im Augsburger Land nicht verschont. Händlerinnen und Händler nehmen die Veränderungen beim Kaufverhalten längst wahr. Je nach Standort ist die Lage mehr oder weniger angespannt. Händler und Kunden plädieren für den Erhalt, trotz steigender Preise. Der Wochenmarkt wird dabei nicht nur für seine Warenqualität geschätzt, sondern auch wegen der Atmosphäre. Das sagen die Menschen vor Ort.

Auf dem Bauernmarkt in Schwabmünchen sind am Freitag gegen Mittag ein paar Dutzend Besucher unterwegs. Sabina Weber kommt regelmäßig hierher. Höhere Preise halten sie nicht davon ab, weiterhin auf dem Bauernmarkt einkaufen zu gehen. "Frische und regionale Produkte sind mir das wert. Ich möchte die Sachen nicht vom Supermarkt, sondern lieber direkt von den Erzeugern. Ich komme hauptsächlich für frischen Fisch und regionales Gemüse." Außerdem schätze sie die netten Leute hier. In Schwabmünchen nehme sie kein Schwinden der Kundschaft wahr.

