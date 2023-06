Zahlreiche Fahrräder gestohlen: Gibt es einen Zusammenhang?

In Schwabmünchen und Graben wurden in den letzten Tagen fünf Fahrräder gestohlen. Wir haben bei der Polizei nachgefragt, ob es einen Zusammenhang gibt.

Die Vermutung liegt nahe, dass es sich um einen Täter oder eine Bande handelt: Rund um das Pfingst-Wochenende stahlen Unbekannte in den letzten Tagen fünf zum Teil wertvolle Bikes. So wurden alleine in der Bahnhofstraße in Schwabmünchen am Sonntag drei versperrte Fahrräder (auf Höhe der einstelligen Hausnummern) gestohlen. Insgesamt hatten die Räder einen Wert von über 5000 Euro. Auch in Graben wurden über die Pfingst-Feiertage zwei Fahrräder gestohlen, berichtet die Polizei.

"Es gibt keine Indizien für einen Zusammenhang, aber wir schließen das natürlich nicht aus. Wir möchten keine Mutmaßungen anstellen, aber die Möglichkeit besteht, dass es einen Zusammenhang gibt", sagt Schwabmünchens Polizeichef Markus Graf. Eine ähnliche Serie gab es schon einmal Anfang März dieses Jahres, als am Bahnhof in Klosterlechfeld mehrere Fahrräder gestohlen worden waren. "Wir sind damals mit Streifen und auch Zivilkräften öfters vor Ort gewesen, und dann war plötzlich Schluss", erinnert sich der Schwabmünchner Inspektionsleiter.

Fahrräder im Kreis Augsburg gestohlen: Diebstahl auf jeden Fall anzeigen

Immer wieder werden vor allem an der deutsch-österreichischen Grenze Kleinlaster mit gestohlenen Fahrrädern aufgegriffen. "Es ist auch möglich, dass so eine Bande gerade hier unterwegs ist", so Graf, der in diesem Zusammenhang darauf hinweist, dass man den Diebstahl unbedingt anzeigen und sich vorher die Rahmennummer des Fahrrads notieren sollte, die meist unterhalb des Tretlagers angebracht ist. "Wenn das Fahrrad mit der Rahmennummer als gestohlen gemeldet ist, tun sich die Kollegen natürlich leichter, den Diebstahl nachzuweisen, wenn es irgendwo entdeckt wird", so Markus Graf.

Und auch wer die Rahmennummer nicht notiert hat, sollte den Diebstahl anzeigen, so Graf. Denn immer wieder kommt es vor, dass die Menschen glauben, dass sie ihr gestohlenes Fahrrad wieder erkennen. "Auch da ist es leichter, einen Diebstahl nachzuweisen, wenn der zuvor angezeigt wurde, zum Beispiel anhand besonderer Kennzeichen am Rad, nach denen wir immer fragen." In den meisten Fällen sind die gestohlenen Fahrräder zwar verschlossen, aber nicht angekettet, was es den Dieben leichter macht, so Schwabmünchens Polizeichef.

Grundsätzlich empfiehlt die Polizei, das Rad mit einem stabilen Schloss zu sichern – ganz egal, wo man es abgestellt hat, also auch im Keller und der Garage. Dabei sollte man das Rad an einem festen Gegenstand wie zum Beispiel einem Fahrradständer anketten. Das Rahmenschloss, dass einige Bikes haben, reicht da oft nicht aus, weil die Diebe das Rad wegtragen können. Dunkle Ecken, Hinterhöfe oder schlecht beleuchtete Orte sollte man, wenn möglich, meiden, wenn man sein Bike abstellt.

Lesen Sie dazu auch

Hinweise auf die Fahrraddiebe an Pfingsten nimmt die Polizei Schwabmünchen weiterhin unter der Telefonnummer 08232/9606-0 entgegen.