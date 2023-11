Zuckersüßes: Das zaubern die Plätzchenbäcker im Kreis Augsburg diesmal

Die 28. Ausgabe des Zuckerguss-Magazins ist da. 49 Bäckerinnen und Bäcker aus der Region haben es mit Rezeptideen rund um Weihnachten in das Heft geschafft.

Die neue und damit 28. Ausgabe des Zuckerguss-Magazins unseres Verlages ist erscheinen. Weihnachtliche Rezeptideen von 49 Bäckern und Bäckerinnen aus der Region haben es in das Heft geschafft. Von Pralinen über Torten bis hin zu Plätzchen ist alles ist dabei.

Das neue Zuckerguss-Magazin unseres Verlags mit Rezepten aus dem Landkreis Augsburg ist jetzt erhältlich. Foto: Rebekka Jakob

Auch Bewerber aus dem Augsburger Land konnten sich bei der Jury durchsetzen. Johanna Binder aus Großaitingen ist dies beispielsweise schon sehr oft geglückt. Die Rentnerin war früher unter anderem Hauswirtschaftslehrerin und hat somit durch ihren ehemaligen Beruf eine Verbindung zum Backen. Es mache ihr Spaß, ein Hobby von ihr sei es allerdings nicht, wie sie erklärt. Ihr gehe es eher darum, anderen eine Freude zu machen. So backt sie für Geburtstage oder Seniorennachmittage. Ihre „Mandel-Stängeli“ passen zu dem Spezial-Kapitel der Zuckerguss-Ausgabe, das sich rund um das Thema Nüsse dreht. „Es ist einfach und macht nicht viel Arbeit“, beschreibt Binder ihr Rezept. Die Stängeli seien dem traditionellen italienischen Mandelgebäck Cantuccini ähnlich, allerdings weicher. „Man kommt dann doch auf die alten Rezepte zurück, weil sie halt am besten schmecken“, erklärt sie ihre Wahl.

Katharina Reiter aus Ustersbach reicht ihre Rezepte seit vielen Jahren bei der Zuckerguss-Jury ein und schafft es mit ihren Rezepten regelmäßig ins Heft. Foto: Marcus Merk

Auch Katharina Reiter aus Ustersbach ist schon mehrmals dabei gewesen. „Seit 2012 regelmäßig“, erinnert sie sich. Die 42-Jährige steht mitten im Berufsleben und ist, wie Binder früher, Hauswirtschaftslehrerin. „Ich muss die Rezepte zu Hause ausprobieren, die ich mit den Schülern mache“, erklärt sie. Sie hat bei der Zuckerguss-Jury diesmal ihre „Vanille-Walnuss-Kipferl“ eingereicht. Ihre Wahl ist auf dieses Rezept gefallen, weil es so schnell geht, dass auch Berufstätige die Zeit dazu finden. Auf die Frage, warum sie immer Rezepte einreicht, erklärt Katharina Reiter: „Meine Schüler sind nicht alle so interessiert an den Rezepten. Im Zuckerguss-Heft kann ich Menschen erreichen, die sich wirklich für das Backen interessieren.“

Jessica Jodl aus Scherstetten: "Ich backe, seit ich laufen kann"

Bei Jessica Jodl aus Scherstetten hat Backen nichts mit ihrem Beruf zu tun. „Ich backe, seitdem ich laufen kann“, erzählt sie. Das verdanke sie vor allem ihrer Oma. Ihr hat sie immer schon beim Backen geholfen. Die Oma habe so das Hobby an sie weitergereicht. Die 29-Jährige ist sehr experimentierfreudig. „Ich lese mir schon existierende Rezepte durch, dann sind sie mir zu langweilig oder ich habe einen Geistesblitz. Dabei kommen die besten Sachen raus“, erzählt sie. Auf diese Art sind auch ihre „Cappuccino-Kugeln“ entstanden. Doch nicht nur eine ihrer Kreationen hat es in das Magazin geschafft. Passend zum Sonderthema Nüsse kann man dort auch ihre „Weißen Schoko-Nuss-Träumchen“ nachlesen.

Franziska Maiers aus Stadtbergen kombiniert Nuss und Karamell

Franziska Maiers „Pasticcini mit Nusskaramell“ sind ebenfalls eine kreative Abänderung eines schon bestehenden Rezepts. Wie Jodl, experimentiert die Stadtbergerin gerne. „Ich habe das Originalrezept so umgeschrieben, dass es schon sehr abgewandelt ist“, erklärt sie. Das Besondere an ihrer Kreation sei die Kombination aus Nuss und Karamell. Maiers hat das Backen von ihrer Mutter gelernt und durch das Nachbacken von Rezepten aus dem Internet ihre Künste immer weiter verbessert. „Ich habe mich immer nicht getraut, etwas einzureichen“, erzählt sie. Dieses Jahr hat sie sich dann sicher genug gefühlt, ihr Glück beim Zuckerguss-Team zu versuchen und hat es gleich auf Anhieb ins Heft geschafft.

Zwei Stunden vom ersten Handgriff bis zur vollen Plätzchendose

Gerda Klügl aus Westendorf antwortet auf die Frage, warum sie sich bei „Zuckerguss“ schon seit zehn Jahren bewerbe, mit einer Gegenfrage: „Was habe ich denn davon meine Rezepte für mich zu behalten?“ Sie möchte ihr Wissen teilen und anderen Neues zeigen. Dieses Jahr hat Gerda Klügl ihre „Walnussplätzchen mit Orange“ eingereicht. „Ich backe nicht nach Rezept, aber ich lese mir Rezepte gerne durch“, meint die 63-Jährige. Sie lasse sich von bestehenden Ideen inspirieren und verleihe dem Gebäck dann ihre eigene Note. Backen beschränkt sich nicht nur auf ihre Freizeit. Sie ist gelernte Köchin und Konditorin. Die Walnussplätzchen hat sie sich ausgesucht, weil sie vom ersten Handgriff bis zur fertig befüllten Plätzchendose nur zwei Stunden dauern. Klügls Verbundenheit zum „Zuckerguss“ besteht nicht allein durch ihre jahrelange Teilnahme. „Ich war in einem der ersten Videos des Magazins“, erinnert sie sich. Das Video über ihren Zwetschgenstrudel ist seit sechs Jahren auf YouTube zu sehen und hat mittlerweile über 3300 Aufrufe.

Foodbloggerin aus Diedorf ist dem Zuckerguss seit dem ersten Heft treu

Auch Uschi Faulhaber aus Diedorf ist auf den sozialen Netzwerken präsent. Sie bezeichnet sich selbst als „Foodbloggerin“ und ist sowohl auf YouTube als auch Instagram und Facebook aktiv. Sie freut sich vor allem über den Austausch mit Gleichgesinnten, der über diese Plattformen möglich ist. „Backen war immer schon meine Leidenschaft. Es gibt eigentlich nichts, was ich nicht backen kann“, meint Faulhaber, die sich selbst als Backprofi bezeichnet. Vor Corona hat die Hausfrau auch Backkurse gegeben und vor Kurzem auf der Hochzeit ihrer Tochter für die süße Verköstigung gesorgt. Dem „Zuckerguss“ ist sie seit dem ersten Heft treu und schickt jedes Jahr oftmals mehrere Rezepte ein.

Uschi Faulhaber aus Diedorf backt ausgesprochen kreative Kuchen. Foto: Marcus Merk, Archiv

Dieses Mal hat es nur eine ihrer Einsendungen in die Ausgabe geschafft. Und dazu auch noch die, welche Faulhaber am wenigsten erwartet hätte. Ihre „Orangen-Trüffel-Kugeln“ zählen zwar zu ihren Lieblingspralinen, werden aber mit Schokolade zubereitet, die es nur online auf einer bestimmten Internetseite zu kaufen gibt. Wegen dieses vergleichsweise schwierigem Einkaufsprozesses hatte die 65-Jährige nicht damit gerechnet, dass die Jury das Rezept wählen würde.

Auf einem altbewährten traditionell französischen Rezept basieren die „Duchesse“ von Renate Mayr aus Schwabmünchen. Es ist ihr Lieblingsrezept und wie immer hat sie es so umgewandelt, dass es nun glutenfrei ist. Krankheitsbedingt musste Mayr backen so zusagen neu lernen. „Man muss sich einfach ausprobieren. Mit Übung klappt es dann immer besser mit den glutenfreien Versionen“, erklärt sie. Es koste allerdings einiges an Geduld, die herkömmlichen Rezepte umzuschreiben und so zu verändern, dass die Verhältnisse der Zutaten auch ohne glutenhaltiges Mehl stimmen. Schon im vergangenen Jahr hat Mayr es mit solch einer Kreation ins Heft geschafft.

Backen ist im Landkreis Augsburg (auch) männlich

Es haben sich deutlich weniger Männer als Frauen beworben. Markus Hildebrecht aus Dinkelscherben ist einer von ihnen. Er ist gelernter Koch und hat zehn Jahre lang in der Gastronomie gearbeitet. Dadurch erklärt sich auch seine besondere Sorgfalt, wenn es um die Optik geht. Seine „Glühweinguglhupfe mit Orangensahne“ in kleinen Förmchen hat Hildebrecht von einem Rotweinkuchenrezept abgeleitet. „Was ich backe, kann ich nicht planen, die Ideen kommen beim Machen“, erklärt der 25-Jährige. Hildebrecht hat schon fünf Mal mitgemacht und dieses Jahr seine Guglhupfe gewählt, weil diese Kleingebäcke sind. So könne man immer mal wieder naschen, anders als bei einer Torte, bei der schon ein Stück sattmache.

Rainer Scheuringer aus Königsbrunn hat schon zum dritten Mal das Rezept für seine „Nuss-Nougat-Stangen“ eingereicht. Dieses Jahr sind sie genommen worden. Foto: Doris Karl, Archiv

Ebenfalls Teil der männlichen Minderheit ist Rainer Scheuringer aus Königsbrunn. Er hat schon zum dritten Mal seine „Nuss-Nougat-Stangen“ eingereicht. Dieses Jahr sind sie genommen worden. Auf die Frage, warum Scheuringer zu hartnäckig war, erklärt der 62-Jährige: „Jeder, der die Stangen mal gegessen hat, war ganz begeistert“. Deshalb wolle er das Rezept mit anderen teilen. Scheuringer selbst backt die Stangen schon seit mehr als zehn Jahren immer im Dezember. „Ich muss mir fürs Backen an Weihnachten Urlaub nehmen“, erzählt er. Das liege daran, dass er jedes Jahr 15 Plätzchenarten und zwölf Stollen für Familie und Freunde backe. Sein Stollenrezept hat es vor ein paar Jahren auch schon mal in den „Zuckerguss“ geschafft.

Ingrid Stettnisch hat sich schon drei Mal beworben und der Sprung ins Heft ist jedes Mal geglückt. „Ich sammle jetzt seit über 50 Jahren Rezepte“, erklärt die Königsbrunnerin. Eines davon ist das für ihre „Whiskeytrüffel“. Sie habe es bei „Zuckerguss“ eingereicht, weil es schnell gehe und man nicht mal einen Ofen dafür brauche. „Ich dachte mir, sowas reichen vielleicht nicht so viele ein“, sagt Stettnisch. Trüffel kenne jeder, aber meistens mit anderen Alkoholika. Das Besondere an ihrem Rezept sei der Whiskey. Er verleihe dem Ganzen eine außergewöhnliche Geschmacksnote. Stettnisch freut sich jedes Mal, wenn sie es in das Heft schafft. So können andere an ihren Rezepten teilhaben und sie selbst kann ihre Sammlung mit neuen Ideen aus dem „Zuckerguss“ erweitern.

Wer selbst gerne bei der nächsten Ausgabe dabei sein möchte, kann sich mit einem Anmeldeformular über die Website www.zuckerguss-magazin.de bewerben.

Das Zuckerguss-Magazin ist zum Preis von 6,95 Euro bei allen Service-Partnern unserer Zeitung, bei ausgewählten Buchhandlungen sowie in unserem Onlineshop erhältlich. Zusätzlich gibt es eine Bestellhotline unter 0821/777-4444. Kleiner Tipp: Mit dem Zuckerguss Jahres-Abo sparen Sie 40% gegenüber dem Einzelkauf.

Zuckerguss wie, wo und wann Sie möchten? Noch mehr Rezepte und Backideen finden Sie in unserem wöchentlichen Zuckerguss-Newsletter, auf Facebook und auf Instagram.