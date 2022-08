Landkreis

vor 54 Min.

So lange bleibt es noch einspurig auf der B17

Die Bauarbeiten an der Brücke über die B17 sorgen dafür, dass derzeit nur eine Fahrspur in Richtung Augsburg zur Verfügung steht.

Plus Nur noch einspurig fließt derzeit der Verkehr auf der B17 Richtung Augsburg. Wie lange das noch so bleibt und was der Grund dafür ist.

Von Norbert Staub

Die Autofahrer auf der Bundesstraße 17 sind Leid gewohnt. Immer wieder sorgen Baustellen dafür, dass der Verkehr nur einspurig fließen kann und es zu Staus und Behinderungen kommt. Derzeit ist es wieder so weit, und zwar an der Ausfahrt Kleinaitingen, die während der Bauarbeiten gesperrt bleibt. Dort wird die Kreisstraße A30 erweitert und saniert, weshalb die Brücke an dieser Stelle verstärkt werden muss. Außerdem wird südlich der A30 ein etwa drei Meter breiter Geh- und Radweg parallel zu der Kreisstraße gebaut, den die Brücke auch noch tragen muss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen