Das kleine Oktoberfest in Langenneufnach

Ende September heißt es in Langenneufnach wieder „O´zapft isch“. Drei Tage lang wird im beheizten Festzelt auf dem Bahnhofsgelände gefeiert und von Musik, Rahmenprogramm bis Schmankerl ist alles geboten, was zu einem Oktoberfest dazu gehört. Auch ein kleiner Vergnügungspark mit Schiffsschaukel, Schieß- und Verkaufsbuden neben dem Zelt wird zur Unterhaltung beitragen.

Was sich beim Fest verändert

Roswitha Haas vom Musikverein Langenneufnach steckt mit ihren Kolleginnen und Kollegen derzeit in den Vorbereitungen und erklärt, dass heuer erstmals der Festausklang am Sonntagabend zeitlich etwas früher endet als bisher. „Das kommt unseren Helfern zugute und wir freuen uns daher über die Bereitschaft vieler Freiwilliger, die sowohl beim Auf- und Abbau als auch während des Festwochenendes mitanpacken: „Bisher hatten wir bereits viele engagierte Helfer, unter denen auch Nichtvereinsmitglieder sind. Heuer haben wir wirklich ein großes Team und der Zusammenhalt ist super.“

Am Freitagabend (27. September) startet das Fest um 19.30 Uhr mit den Reischenauer Böllerschützen sowie einem Bieranstich durch Bürgermeister Gerald Eichinger. Zur Unterhaltung spielt an diesem Abend, der den Betrieben und Vereinen gewidmet ist, die Musikkapelle aus Fischach und es wird der örtliche Maibaum verlost. Eingeladen sind aber nicht nur Betriebs- und Vereinsangehörige sondern alle Besucher.

„Lausbuam“ spielen zur großen Party im Zelt

Auf einen besonderen Abend mit bayerischem Partysound dürfen sich die Gäste am Samstagabend (28. September) freuen. Ab 20.30 Uhr wird die Band „Lausbuam“ die Stimmung im Festzelt mit Party- und Charthits ordentlich einheizen. Der Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Jugendliche zwischen 16 und unter 18 Jahren werden mit Aufsichtszetteln eingelassen.

Nach dem Festgottesdienst um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin und anschließenden Festzug gehen am Sonntag (29. September) die Feierlichkeiten im Festzelt mit einem Weißwurst-Frühschoppen und anschließendem Mittagstisch weiter, während dem die gastgebende Musikkapelle Langenneufnach spielen wird. Ab 12.30 Uhr bieten die Mitglieder der BRK-Bereitschaft ein Kaffee- und Kuchenbuffet an, und den Familiennachmittag ab 14.30 Uhr gestaltet das Kinderhaus St. Martin Langenneufnach. Den Festausklang ab 17 Uhr und bis 21 Uhr übernimmt die Musikkapelle aus Obergessertshausen.