Flugzeugkatastrophe vor 80 Jahren: Reste liegen noch versteckt im Wald

Plus Vor genau 80 Jahren stürzten fünf deutsche Jagdbomber über den Stauden ab. 18 Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben.

Es sollte ein besonderes Geschenk für Reinhold Buttchereit sein: Der Soldat aus Westfalen durfte an seinem 20. Geburtstag über Schwaben fliegen. Voller Spannung stieg er am frühen Nachmittag am Militärflugplatz Gablingen in den Jagdbomber. Er ahnte nicht, dass der Tag in einer Katastrophe enden sollte.

Buttchereit war Obergefreiter und erholte sich mit anderen Männern vom Fronteinsatz. Das Angebot, in einer Heinkel-111 mitzufliegen, wollte er nicht ausschlagen. Der zweimotorige Jagdbomber mit dem charakteristischen verglasten Bug gehörte im Zweiten Weltkrieg zu den Standardflugzeugen der Wehrmacht. Mehr als 7500 Stück wurden produziert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

