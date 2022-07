Jetzt ist das Langenneufnacher Kinderhaus offiziell eingeweiht

Plus Bis zu 176 Kinder können im Kinderhaus St. Martin in Langenneufnach nun betreut werden. Bei der kleinen Feier durfte jeder die neuen Räumlichkeiten besichtigen.

Mit zahlreichen Gästen wurde der Erweiterungsbau und der Umbau des Bestandsgebäudes des Kinderhauses St. Martin in Langenneufnach gefeiert. Für alle Beteiligten war dieser Tag mit viel Freude, vielen Dankesworten und Rückblick über die vergangenen zwei Jahre, in denen fleißig gebaut wurde, verbunden.