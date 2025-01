„Sachliche politische und gesellschaftliche Debatte muss über Populismus stehen“

Beim Neujahrsempfang in der Turnhalle in Langenneufnach ging Bürgermeister Gerald Eichinger näher auf das Motto „Mensch sein und menschlich handeln“ ein. Ihm ist es wichtig, dass Toleranz und Verständnis füreinander das Zusammenleben bestimmen und dass jeder einen Beitrag zu mehr Menschlichkeit beitragen kann. „Eine sachliche politische und gesellschaftliche Debatte muss über Populismus und persönlichen Angriffen stehen“, sagte Eichinger. Er kritisierte, dass oftmals reißerische Schlagzeilen und negative Nachrichten auf weitaus mehr Interesse bei den Menschen stoßen als eine ausgewogene Berichterstattung. Vor allem aber bemängelte er, dass ein Großteil der Bevölkerung nach einfachen Wahrheiten sucht, die von Gruppierungen und Parteien angeboten werden, welche aber den Rechtsstaat aushebeln wollen. „Ein Blick hinter diese Kulissen lässt vieles in einem anderen Licht erscheinen“, so Eichinger.

Verdiente Persönlichkeiten ausgezeichnet

Viele anerkennende Worte sprach er hingegen engagierten Bürgern der Gemeinde aus und nutzte den Neujahrsempfang, um gemeinsam mit seinem Stellvertreter Franz Wenninger verdiente Persönlichkeiten auszuzeichnen. Mehr als 20 Jahre setzte sich Michael Egger als Mitglied in der Vorstandschaft sowie als Vorsitzender des Musikvereins Langenneufnach ein und ist seit vier Jahren Mitglied im Gemeinderat. Deshalb erhielt er die Bürgermedaille in silber. Zu einem späteren Zeitpunkt wird Manfred Mayr für seine Tätigkeit als langjähriger Gemeinderat sowie als Vorsitzender des Schützenvereins Habertsweiler ebenso die Bürgermedaille in silber erhalten. Sportlich erfolgreich war die Herrenmanschaft I der Tischtennisabteilung. Für ihre Meisterschaft in der Bezirksklasse A sowie den Aufstieg in die Bezirksliga West wurden die Sportler während des Neujahresempfangs ausgezeichnet.

Pfarrer rät zu mehr Zuversicht

Pfarrer Andreas Schmid gab schließlich den Gästen des Neujahresempfangs während seiner Ansprache mit auf den Weg, zuversichtlich in das neue Jahr 2025 zu blicken. Er zitierte aus dem Lied „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ des Theologen und NS-Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer und sagte, dass die Menschen trotz vieler Schwierigkeiten im Leben nicht sich selbst überlassen sind.

Viele Informationen gab es anschließend von Pfarrgemeinderatsvorsitzende Monika Gasteiger und Pfarrgemeinderätin Claudia Winkler-Eichinger, die an der Erstellung eines institutionellen Schutzkonzepts der Pfarreiengemeinschaft Stauden mitgearbeitet haben und dies vorgestellten. Hierbei geht es nicht nur um Maßnahmen, damit sexualisierte Gewalt verhindert wird, sondern um einen Verhaltensleitfaden für alle Menschen in den Pfarreien. Dieser beinhaltet gegenseitige Wertschätzung und Respekt. Durch das Konzept sollen alle Menschen geschützt werden, besonders aber Kinder, Jugendliche und hilfsbedürftige Erwachsene.

Musikalisch umrahmt wurde der Neujahrsempfang vom Chor Liederhain Langenneufnach unter der Leitung von Martin Kögel. Mit Sekt und einem Buffet versorgten schließlich die Jugendlichen der Feuerwehr die Gäste. Als Dank dafür überreichte Eichinger einen Beitrag zur Vereinskasse.