Unbekannter löst Handbremse: Auto kracht gegen Mauer

Ein Unbekannter hat an Neujahr zwischen 21 und 22 Uhr die Handbremse eines in der Weberstraße in Langenneufnach geparkten Autos gelöst. Der Wagen rollte deshalb die Hofeinfahrt eines Anwesens hinab und kam erst an der Mauer des Nachbargrundstücks zum Stehen. An der Mauer entstand zwar kein Sachschaden, das Auto wurde aber erheblich an der Front beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Der Täter konnte in diesem Fall problemlos in das Fahrzeug gelangen, da es wegen eines technischen Defekts unversperrt war, berichtet die Polizei. Da das Auto die Fahrbahn der Weberstraße kreuzte, könnte es auch zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer gekommen sein. Der Vorfall wurde erst jetzt bekannt, da der Betroffene sich im Urlaub befand. Mögliche Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 zu melden. (AZ)

Handbremse Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weberstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis