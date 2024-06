Das ist beim neuen Kulturfestival in Langeringen los

Das Kulturfestival Lech-Wertach macht an zwei Tagen im Gemeindezentrum Station. Was es darüber hinaus noch gibt.

Das Kulturfestival Lech-Wertach findet unter dem Motto „Manege frei: Menschen - Künste - Attraktionen!“ auch in Langerringen statt. Das Team „Kultur-Gut!“ der Gemeinde hat zwei attraktive Veranstaltungen ins Gemeindezentrum geholt.

Am Samstag, 15. Juni, von 14 bis 17 Uhr heißt es beim Familiennachmittag „Manege frei für Musik und Zauberei“. Höhepunkte des musikalischen Showprogramms „Zirkus Ramba Samba“ sind der Auftritt des Schlagzeug-Ensembles Gran Cassa und des Jugendensembles vom Musikverein Langerringen mit 35 jungen Musikern.

Zirkus-Hymne mit vier Xylophonen

Passend zum Motto werden sieben Musiker auf vier Xylophonen die bekannte Hymne „Zirkus Renz“ und das Bläserensemble die Erkennungsmelodie „Pink Panter“ intonieren. Vor und nach dem musikalischen Programm bringt eine Zauberin mit verblüffenden Kunststücken die Augen der kleinen und großen Gäste zum Staunen. Dazu werden die Bilder der Langerringer Kinder, die sich am Malwettbewerb des Kulturfestivals für Kinder von drei bis elf Jahren beteiligt haben, ausgestellt und an die Künstlerinnen und Künstler zurückgegeben. Für Bewirtung mit Kaffee, Kuchen und Erfrischungen ist gesorgt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Abend mit viel Wortakrobatik

Eine für Langerringen ganz neue Veranstaltung ist der Poetryslam am Samstag, 22. Juni, ab 20 Uhr. An diesem Abend wird nicht mit Bällen oder Reifen jongliert, sondern mit Worten, Sätzen und Gedichten gespielt. Zehn Wortakrobaten treten gegeneinander in Zweier-Duellen unter Moderator Simon Neidinger an. Mit Susanne Schillinger, Stefan Hinz und Michael Brzeski stellen sich drei Langerringer Lokalmatadoren der auswärtigen Konkurrenz. Die Kandidaten tragen eigene freie Texte von sechs Minuten Länge vor und danach entscheidet das Publikum durch den Applaus, wer eine Runde weiterkommt und am Ende der Sieger des Abends wird. Für diesen Abend kostet der Eintritt neun Euro, Karten gibt es bei der Bäckerei Müller (nur) in Langerringen oder bei Regina Hinz unter Telefon 08232773941 oder per Mail an hinz-regina@web.de.

Ganz in Weiß in der Pfarrgasse

Außerhalb des Kulturfestivals Lech-Wertach gibt es am Donnerstag, 20. Juni, um 20 Uhr einen Konzertabend mit dem Alexandrina- Simeon-Quintett, welches sein 15-jähriges Bühnenbestehen feiert. Karten zum Preis von 20 Euro (für Schüler und Studenten 15) gibt es bei der Schwabmünchner Buchhandlung Schmid. Am 12. Juli findet dann wieder das „Tafeln mit Freunden – Ganz in Weiß“ des Teams „Kultur-Gut!“, diesmal in der Pfarrgasse zwischen Kirche, Rathaus und Gemeindezentrum, statt.

