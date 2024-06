Der erste Poetryslam kommt in Langerringen gut an

Beim Kulturfestival Lech-Wertach glänzen die Wortakrobaten im Gemeindezentrum. Ein Kaufbeurer gewinnt den Dichterwettstreit.

Regina Hinz, die Langerringer Kulturbeauftragte, fragte anfangs das Publikum: „Geht Poetryslam auf dem Dorf oder ist das nur etwas für die Stadt?“. Die Frage wurde allein schon durch den Besuch von 75 Interessierten beantwortet. Der in solchen Sachen erfahrene Moderator Simon Neidinger bestätigte, dass Langerringen da gar nicht hinter Schwabmünchen zurückstehe. Zwei Damen und fünf Herren stellten sich mit ihren selbst verfassten Texten der Gunst des Publikums, welches durch die Stärke des Beifalls entschied, wer in den Duellen eine Runde weiterkam. Eigentlich hätten es alle verdient, denn die geschliffenen, pointenreichen Geschichten waren auf ihre individuell die Gedankenwelt der Autoren offenbarende Art einzigartig. Robin Gruber aus Gilching mit „Hashtag Wolf“, die Augsburgerin Lea Meerkamp mit ihrer Auseinandersetzung zwischen Aberglauben und Unglauben und Michael Brzeski aus Kleinaitingen mit seiner Poetry-Premiere über neue Küche und Kochen wie Oma verabschiedeten sich nach der ersten Runde. Ins Finale schafften es die Langerringer Lokalmatadoren Susanne Schillinger und Stefan Hinz. Schillinger brillierte erst mit einem Dialektvortrag über die Unbedarftheit der Kinder und dann über die unterschiedliche Dynamik eines Ehepaares. Stefan Hinz zog mit dem „Japanischen Prinzip“, der Geschichte eines Zierfischfuttervertreters, der mit einer am Arm festgebissenen Moräne zum Arzt geht und dann zum Therapeuten für Ärzte wird, ins Finale ein. Dort traf er auf Till Jeske aus München, dessen Texte über einen Tanzabend und über Joggen im Westpark harmlos begannen und dann in tiefschwarzem Humor endeten.

Emil Böttcher gewinnt Poetryslam in Langerringen

Den Sieg trug aber der Kaufbeurer Emil Böttcher davon, der seine Texte frei zitierte und gehöriges komödiantisches Talent offenbarte. Mit seinen Liebesdramen unter Fischen und Schnecken erntete er den größten Applaus, der im Finale nur mit einem Messgerät unterschieden werden konnte. Um die Liebe ging es Böttcher auch bei seiner Zugabe „Sex im Alter“. Rundum war es eine gelungene Poetryslam-Premiere des Langerringer Teams „Kulturgut“.