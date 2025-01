Familienkonzert mit hochkarätiger Blasmusik

Hochkarätige Blasmusik, gemischt mit modernen Arrangements und jugendlichem Charme: Das ist das Erfolgsrezept der „Fexer“. Mittlerweile begeistert das Trio aus der Oberpfalz seit 20 Jahren das Publikum weit über die bayerischen Landesgrenzen hinaus und verschafft sich dadurch einen überaus großen Bekanntheitsgrad in der Blasmusikszene. Mit ihrer einzigartigen Besetzung aus Tuba, Trompete und Flügelhorn sind die drei Musiker nicht nur auf privaten Feierlichkeiten und Bierzelte ein Höhepunkt, sondern auch bei Festivals eine absolute Sensation. Durch herausragende musikalische Gestaltung, sensible Phrasierungen und virtuose Läufe schafft es die Blechformation, den Eindruck entstehen zu lassen, es sei eine große Kapelle am Werk.

„Blechbombe“ leitet den Nachmittag ein

Der Verein zur Förderung der Musik freut sich, die „Fexer“ im Gemeindezentrum am Samstag, 8. Februar, zu einem Familienkonzert für Groß und Klein und einfach alle Interessierten einzuladen. Ab 16 Uhr läutet die fünfköpfige Blechsetzung „Blechbombe“ aus Langerringen bei Kaffee und Kuchen den Nachmittag ein und anschließend beginnt das Konzert ab 17 Uhr mit den „Fexern“ auf der Bühne. Dieser Abend soll zeigen, wie neue Songs mit Blechblasinstrumenten interpretiert werden können und trotzdem auch traditionellen Polkas treu geblieben wird: Von „Coldplay“ über die „Fuchsgraben-Polka“ ist für jeden etwas dabei.

Der Kartenvorverkauf (Erwachsene acht Euro, Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren vier Euro) ist in der Bäckerei Müller oder per E-Mail möglich (www.foerderverein-langerringen.de). Der Kartenverkauf an der Abendkasse ist nur bedingt möglich. Einlass ist 16 Uhr; Beginn um 17 Uhr.