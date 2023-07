Nach Lagerhallen-Brand: Bei Gennach raucht es immer noch

Am Sonntagabend brennt im Langerringer Ortsteil Gennach eine landwirtschaftliche Lagerhalle aus. Am Dienstagnachmittag kommt der Qualm von einer anderen Stelle.

Die weiße Rauchwolke ist schon zweieinhalb Kilometer vor dem Langerringer Ortsteil Gennach zu sehen. Sie kommt aber nicht von dem Hof, der als Pferdepensionsstall und Milchviehbetrieb genutzt wird und auf dem wie berichtet am Sonntagabend eine landwirtschaftliche Lagerhalle den Flammen zum Opfer fiel.

Dort, wo der Millionenschaden entstanden ist, ist es am Dienstagnachmittag ruhig. Ein paar Nachbarn unterhalten sich an der Straße. Auf dem Hof liegen Trümmerteile, schwarz vom Feuer, ein Teil der Halle steht noch. Aber Rauch steigt hier nicht mehr auf. Woher kommt er dann?

Das Heu aus der Halle wurde während des Brandes mit Baggern aus den Trümmern gezogen und in der Nähe des Birkensees und des Schwarzbaches abgelegt. Teilweise über zwei Meter hoch und über eine Länge von 30 Metern ist es hier aufgehäuft. Von dort steigt der Rauch auf, der auch von Weitem gut zu sehen ist. Ein Teil des Heus ist schwarz, an manchen Stellen knistern noch kleine Flammen.

Den Tieren geht es nach dem Brand in Gennach gut

Neben leichten Verletzungen eines Feuerwehrmannes und eines Nachbarn hat der Brand nur Sachschaden verursacht. Der geht zwar ersten Schätzungen zufolge in die Millionenhöhe, aber alle Tiere des Hofes konnten in Sicherheit gebracht werden. Am Dienstag bestätigt auch der Hofbesitzer auf Nachfrage unserer Redaktion: Den Tieren gehe es gut. Unklar ist weiterhin die Ursache des Brandes. Die Kripo ermittelt.