Hecke in Langerringen brennt ab: 3000 Euro Schaden

Möglicherweise hat ein weggeworfener Zigarettenstummel ein Feuer in Langerringen verursacht. In der Nacht auf Sonntag brannte eine Hecke ab.

In der Freinacht hat eine Thuja-Hecke in Langerringen gegen 2 Uhr gebrannt. Bei Eintreffen der Polizei und Freiwilligen Feuerwehr Langerringen standen bereits etwa zehn Meter der Hecke in Vollbrand. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle, und es kam nicht zum Übergriff der Flammen auf das nahestehende Gebäude.

Möglicherweise sei die Brandursache ein achtlos weggeworfener Zigarettenstummel, berichtet die Polizeiinspektion Schwabmünchen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa. 3000 Euro.