Für guten Zweck: Haarspende-Initiatorin lässt sich selbst die Haare scheren

Plus Seit sechs Jahren ist die Haarspende-Initiative „echt-haarig“ für Sara Eisenbarth zu einem ihrer Lebensschwerpunkte geworden. Jetzt spendet sie selbst zum wiederholten Mal.

Die acht Zöpfe auf dem Holztisch, der längste davon knapp einen halben Meter lang, zierten vor einer Viertelstunde noch den Kopf von Sara Eisenbarth. Die diplomierte Sozialpädagogin und Gründerin der Langerringer Initiative „echt-haarig“ spendete zum zweiten Mal ihr Haupthaar zur Erstellung von Echthaarperücken; nicht aus kommerziellen Gründen, sondern aus sozialem Engagement.