Langerringen: Partnerschaftsverein ehrt Gründungsmitglieder

Beim Vereinsabend wurde das 25-jährige Bestehen des Partnerschaftsvereins Langerringen-La Baconnière gefeiert. Alle anwesenden Teilnehmer an der Gründungsversammlung vom 14. Januar 1999 erhielten einen Bierkrug mit Gravur zur Erinnerung. Der Vereinsvorsitzende Konrad Dobler, der von Anfang an als stellvertretender und 18 Jahre lang als Erster Bürgermeister die Partnerschaft maßgeblich prägte, präsentierte die Höhepunkte der Partnerschaft in Bildern zusammen mit seinen Vorgängern Jean-Pierre Kremer und Rudolf Kempter.

Zu den Besonderheiten gehörten ein Staffellauf der Franzosen nach Langerringen im Jahr 2001, die „Retour en France“ der Langerringer per Fahrrad 2005, sowie der Besuch einer Radsportgruppe und der Feuerwehr aus La Baconnière in Langerringen vor einem Jahr. In den jährlichen gegenseitigen Besuchen zum Familien- und Jugendaustausch wurden die Regionen und deren Kultur beider Länder näher kennengelernt.

An Pfingsten nach Frankreich

Das 25-jährige Jubiläum der Partnerschaft wird an Pfingsten 2025 zuerst in La Baconnière und ein Jahr später in Langerringen gefeiert. Vom 7. bis 11. Juni reisen die Langerringer Freunde der Partnerschaft mit einem Bus nach La Baconnière. Anmeldungen für diese Reise werden an Konrad Dobler per E-Mail unter konrad.dobler@web.de oder telefonisch unter den Nummern 08248/517 oder 0175/2968779 erbeten. Die Kosten für die Busfahrt werden sich je nach Teilnehmerzahl um die 180 Euro bewegen. Die Unterkunft bei den Gastgebern ist kostenlos. Für die Teilnahme ist keine Vereinsmitgliedschaft erforderlich. (Hieronymus Schneider)