Langerringen und La Baconniére verbindet eine lange Freundschaft

Die Verbindung zweier Landgemeinden über Staatsgrenzen hinweg ist ein Signal der Völkerverständigung, das gerade in der jetzigen Zeit wieder stärker wahrgenommen werden soll. Mit diesen Worten leitete Bürgermeister Marcus Knoll die Gemeinderatssitzung mit dem Ausblick auf das 25-jährige Bestehen der Partnerschaft mit der französischen Gemeinde La Baconnière ein. Sein Amtsvorgänger und jetziger Vorsitzender des Partnerschaftsvereins, Konrad Dobler, schilderte die Anfänge aus den Jahren 1996/97, die dann mit der Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde in La Baconnière an Pfingsten 2000 und der Gegenzeichnung ein Jahr später in Langerringen manifestiert wurden. Die Initiative ging damals von dem inzwischen verstorbenen Albert Sauvage aus, der als Kriegsgefangener in Ostpreußen war und sich dafür einsetzte, dass es Kriege zwischen den Staaten in Europa nie mehr geben solle. Die Partnerschaft wurde vom damaligen Langerringer Bürgermeister Hermann Urban und seinem Nachfolger Konrad Dobler, sowie seit 2020 von Marcus Knoll stets gefördert. Seit 25 Jahren finden jährlich Besuche als Familien- und Jugendaustausch abwechselnd in beiden Gemeinden statt. Der nächste Besuch in La Baconnière steht nun zum Jubiläum an Pfingsten vom 7. bis 11. Juni auf dem Programm. „Da wollen wir mit möglichst vielen Leuten aus dem Dorf anreisen, um die Partnerschaft mit neuen privaten Kontakten und Vereinen zu erweitern“, sagten Dobler und Knoll. Der am 14. Januar 1999 gegründete Partnerschaftsverein mit inzwischen 230 Mitgliedern feiert sein Jubiläum schon am 15. November um 19 Uhr im Gemeindezentrum. Auch hierzu ist die gesamte Öffentlichkeit eingeladen.

