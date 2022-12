Sterbebilder: Dieses Schicksal bewegt besonders

Plus Aus seiner Sterbebilderausstellung greift Wendelin Hämmerle eine ergreifende Geschichte aus seinem Heimatort Gennach heraus.

Mitte November zeigte der Langerringer Gemeindearchivar Wendelin Hämmerle eine Ausstellung von etwa 1500 Sterbebildern aus der Zeit von 1868 bis 1945 aus den drei Ortsteilen. Ein Tisch im Gemeindezentrum war den Gefallenen der beiden Weltkriege gewidmet und deshalb mit einem Stahlhelm und einem Feldkreuz aus Birkenstämmen drapiert.