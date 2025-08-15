Icon Menü
Langerringen: Teures Kabel von Baustelle in Langerringen gestohlen

Langerringen

Teures Kabel von Baustelle in Langerringen gestohlen

Unbekannte haben ein teures Kabel von einer Baustelle gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.
    Ein Kabel im Wert eines hohen vierstelligen Betrags ist von einer Baustelle in Langerringen gestohlen worden.
    Ein Kabel im Wert eines hohen vierstelligen Betrags ist von einer Baustelle in Langerringen gestohlen worden. Foto: Bernd Weißbrod, dpa (Symbolbild)

    Ein Kabel im Wert eines hohen vierstelligen Betrags ist von einer Baustelle in Langerringen gestohlen worden. Das berichtet die Polizei aus Schwabmünchen. Demnach wurde am Mittwochmorgen bemerkt, dass das Kabel von der Baustelle Am Römergut gestohlen wurde.

    Der Tatzeitraum erstreckt sich der Polizei zufolge bis auf das zurückliegende Wochenende. Bislang hat die Polizei keine Hinweise zur Tat. Deshalb werden Zeugen gesucht. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 08232/9606-0 zu melden. (kinp)

