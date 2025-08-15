Teures Kabel von Baustelle in Langerringen gestohlen

Ein Kabel im Wert eines hohen vierstelligen Betrags ist von einer Baustelle in Langerringen gestohlen worden. Das berichtet die Polizei aus Schwabmünchen. Demnach wurde am Mittwochmorgen bemerkt, dass das Kabel von der Baustelle Am Römergut gestohlen wurde.

Der Tatzeitraum erstreckt sich der Polizei zufolge bis auf das zurückliegende Wochenende. Bislang hat die Polizei keine Hinweise zur Tat. Deshalb werden Zeugen gesucht. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 08232/9606-0 zu melden. (kinp)