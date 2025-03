Traditionelle Blasmusik im Gemeindezentrum

Zum dritten Mal spielt eine besondere Formation des Bezirk 13 im Allgäu-Schwäbischen-Musikbunds am heutigen Samstagabend in Langerringen auf. Ab 19.30 Uhr spielen die ASM13-Musikanten unter Leitung von Andreas Rest im Gemeindezentrum ihr Konzert mit traditioneller Blasmusik. Fast 30 Musiker aus rund zehn Vereinen aus dem Altlandkreis Schwabmünchen proben seit Anfang des Jahres für dieses Konzert - und dass neben ihren Proben im Verein. Die meisten der Übungseinheiten fanden im Schwabmünchner Probenzentrum statt, doch das Organisationsteam um Gabi Krumm, Roman Kraus, Andreas Schmitt und Andreas Rest hat in diesem Jahr auch für ein komplettes Probenwochenende gesorgt. Im Reiberhof in Aichen wurde die Zeit intensiv genutzt, um sich ganz den Stücken aus dem Bereich Polka, Marsch und Walzer zu widmen. Abgerundet wurden die Proben mit Besuchen von Fachdozenten, wie Michael Schick von Blech&Co.

Der Fokus auf die traditionelle böhmisch-mährische Blasmusik kommt bei den Musikern gut an. „Das ist die Wurzel unserer Blasmusik“, so Dirigent Andreas Rest. „Die Musiker mögen das, da im Jahresplan vieler Kapellen es nicht mehr möglich ist, sich so intensiv der traditionellen Blasmusik zu widmen“, ergänzt er. Das besondere der bunt zusammengewürfelten „ASM-Musikanten“ ist auch, dass sie die einzige Formation in den ASM-Bezirken sind, die sich alleinig der böhmisch-mährischen Musik widmen. „Es ist immer wieder beindruckend, wie viele Musiker sich dafür anmelden“, freut sich Andreas Rest. Denn acht Proben und das Wochenende im Reiberhof sowie der Konzertabend sind auch ein zeitlich hoher Aufwand - zumal die Musiker auch noch Proben und Konzerte in ihren Vereinen spielen. Dazu kommt, dass die zu spielenden Stücke auch als durchaus anspruchsvoll gelten. „Aber das wollen die Musiker auch“, so Rest. So dürfte für Freunde guter Blasmusik erneute ein schöner Abend anstehen.