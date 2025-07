Leander Konz wird erstmals Jugendvereinsmeister Tischtennis

Spannende Spiele und einen überraschenden Sieger gab es bei der in zwei Altersklassen ausgetragenen Tischtennis-Jugendvereinsmeisterschaft der SpVgg Langenneufnach. In zwei Vorrundengruppen wurden bei der Jugend im Modus „Jeder gegen Jeden“ die Halbfinalteilnehmer ermittelt. Hier konnte sich Leander Konz klar mit 3:0 gegen Leonie Donderer durchsetzen, während Alina Schneider einen 0:2-Rückstand noch drehte und knapp mit 3:2 gegen Nico Wagner gewann. Leander Konz, der sonst nur als Ersatzspieler fungiert, ließ an diesem Tag auch im Finale gegen Alina Schneider nichts anbrennen und holt sich erstmals den Vereinsmeistertitel und Wanderpokal. Rang drei ging nach einem 3:1-Sieg an Leonie Donderer.

Souveräner Sieger

Bei der Nachwuchs-Meisterschaft der Minis, kämpften die Kinder wie gewohnt leidenschaftlich um jeden Punkt. Für die meisten Spielerinnen und Spieler war es das erste Mal, dass sie richtig um Punkte spielten und mit Feuereifer demonstrierten sie den zahlreichen Eltern und Zuschauern ihr Können. Nach vielen äußerst knappen Spielen gab es dann aber doch einen souveränen Sieger. Ungeschlagen und ohne Satzverlust sicherte sich Andre Veit den kleinen Vereinsmeistertitel und durfte den Wanderpokal mit nach Hause nehmen. Auf den Plätzen zwei und drei landeten Leo Böck und Eva Wanner.

Pokale, Medaillen und Ukrunden für die Besten

Die jeweiligen Sieger und Plazierten wurden von Abteilungsleiter Reiner Jochum mit Pokalen und Urkunden ausgezeichnet. Tolle Leistungen zeigten auch alle anderen Teilnehmer, die für ihren Einsatz mit Medaillen belohnt wurden.

Icon Vergrößern Die Sieger der Jugendvereinsmeisterschaft 2025: (vorne, von links) Eva Wanner, Andre Veit und Leo Böck, (hinten) Alina Schneider, Leonie Donderer und Leander Konz. Foto: Lisa Jochum Icon Schließen Schließen Die Sieger der Jugendvereinsmeisterschaft 2025: (vorne, von links) Eva Wanner, Andre Veit und Leo Böck, (hinten) Alina Schneider, Leonie Donderer und Leander Konz. Foto: Lisa Jochum

