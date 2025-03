Polizei stoppt zwei Fahrer unter Alkoholeinfluss

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat am vergangenen Wochenende zwei alkoholisierte Autofahrer erwischt: Ein 70-jähriger Mann fuhr am Sonntagabend auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Schwabmünchen und Untermeitingen (Kreisstraße A19) und kam mehrmals zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommendes Fahrzeug war zum Abbremsen und Ausweichen gezwungen. Bei der Kontrolle durch die Polizei ergab der Atemalkoholtest einen Wert von 0,46 Promille, sodass die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet wurde. Die Polizisten stellten den Führerschein des Mannes sicher. Ein weiterer Alkoholverstoß wurde in der Nacht auf Montag um 00.35 Uhr in Graben in der Landsberger Straße festgestellt. Bei einem 62-jährigen Autofahrer wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle eine Alkoholisierung von 0,78 Promille festgestellt. Da bei diesem keine alkoholbedingten Ausfallerscheinungen bemerkbar waren, wird gegen den Mann ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ebenfalls unterbunden. (AZ)