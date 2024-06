Wehringer und Schwabmünchner Athleten räumen ab

Bei der Kreismeisterschaft der U16 und U14 in Horgau purzeln viele Rekorde.

Die Leichtathletik-Kreismeisterschaften der Altersklassen U16 und U14 fanden jüngst in Horgau statt. Bei bestem Wetter präsentierten sich die Nachwuchsathleten des TSV Schwabmünchen und der LG Wehringen in guter Form.

Großer Abräumer war der zwölfjährige Luc Dlouhy. Er gewann den Weitsprung mit fast einem halben Meter Vorsprung und einer Weite von 4,50 Metern. Über die 75 Meter holte er in starken 10,62 Sekunden ebenfalls den Kreismeistertitel. Den Hürdensprint über 60 Meter beendete er in 11,75 Sekunden auf Rang zwei. Teamkollege Felix Litzel zeigte im Diskuswurf eine hervorragende Leistung. Mit 20,03 Metern wurde er Zweiter. Im Speerwurf der M12 wurde er mit 24,63 Metern Kreismeister vor Obaidullah Khan, der Dritter wurde. Obaidulla holte dafür im Ballwurf mit 41,5 Metern den Titel, im Kugelstoß wurde er Zweiter und machte damit seine Medaillen-Sammlung komplett.

In der Altersklasse M14 hatte Luca Litzel den dritten Platz fest gebucht. Sowohl über die 80-Meter-Hürden (14,74 Sekunden), im Hochsprung (1,32 m), Weitsprung als auch im Kugelstoß holte er Bronze. Ebenfalls in der Altersklasse M14 holte Sharifullah Khan im Speerwurf mit 34,00 Metern den Vizemeistertitel. Einen weiteren Titel gab es für Jonathan Neidinger (M14) über 800 Meter. Mit einem couragierten Rennen und einem bestechenden Zielsprint ließ der Schwabmünchner seine Konkurrenz hinter sich und wurde mit 2:34,40 Minuten Kreismeister.

Nora Körber machte für den TSV Schwabmünchen einen weiten Satz. Sie wurde Dritte. Foto: Laura Deuringer

Auch die Schwabmünchner Mädchen waren erfolgreich. So gewann Nora Körber über 75 Meter in persönlicher Bestzeit von 10,35 Sekunden. Rang zwei gab es für das Nachwuchstalent im 60-Meter-Hürdensprint. Mit 10,95 Sekunden blieb sie erstmals unter elf Sekunden. Die 4,30 Meter im Weitsprung rundeten ihren Tag ab. Die Weite bedeuteten Platz drei. Ebenfalls auf Rang drei bei den Mädchen W15 landete Layla Dlouhy im Kugelstoßen. Über 100 Meter und im Weitsprung folgten zwei gute vierte Plätze. Melina Baumgärtner (W14) wurde im Speerwurf Siebte, über 800 Meter belegte sie Rang fünf.

Die Laufgemeinschaft Wehringen holte vier Kreismeister- und vier Vizemeistertitel. Gleich zu Beginn holte sich die Staffel der weiblichen Jugend U 14 zusammen mit dem TSV Schwabmünchen als Startgemeinschaft den Titel über 4 x 75-Meter in der Besetzung Anna Deuringer, Leah Henshaw, Laura Simanowski (alle LG) und Nora Körber (TSV). Die 4 x 100-Meter-Staffel der mJU16 mit Jonathan Neidinger (TSV), Fabian Kratofil (LG), Luca-Sebastian Litzel und Sharifullah Khan (beide TSV) wurde Dritter in 55,30 Sekunden. Die Jugenbdlichen der U16 (Nina Drechsel, Alina Henshaw (beide LG) und Layla Dlouhy, Melina Baumgärtner (beide TSV) kamen als Startgemeinschaft auf den vierten Rang.

Wehringer Starter waren ebenfalls erfolgreich

Den zweiten Wehringer Titel holte sich Anna Deuringer (W13) über 800 Meter in neuer persönlicher Bestzeit von 2:38,97 Minuten, vor ihren Vereinskameradinnen Laura Simanowski (2. Platz in 2:45,40 Minuten) und Leah Henshaw (Platz drei in 2:48,67 Minuten). Ihre Schwester Alina Henshaw (W15) wurde Kreismeisterin ebenfalls über die 800-Meter-Distanz. Den vierten Titel holte sich der elfjährige Florian Simanowski, der bei der M12 ein Klasse höher startete, auch über 800 Meter. Sein Zwillingsbruder Lukas kam auf Rang vier. Bereits zuvor wurde Florian Vizemeister im Ballwurf mit 29 Metern. Über 60-Meter-Hürden belegte er Rang fünf.

Auch Fabian Kratofil (M14) wurde Vizemeister über 800 Meter in neuer persönlicher Bestzeit von 2:35,77 Minuten. Vizemeisterin im Hochsprung wurde Nina Drechsel (W15) mit 1,44 Metern. Im Weitsprung landete sie auf dem fünften Rang. Ebenfalls Fünfte im Weitsprung wurde Leah Henshaw (W13) mit 4,00 Metern, vor Laura Simanowski, die Sechste wurde. Im Hochsprung der Altersklasse W13 stellte Anna Deuringer mit übersprungenen 1,28 Metern eine persönliche Bestleistung auf und wurde Dritte. (AZ)