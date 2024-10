Voltigierer auf eigener Anlage sehr erfolgreich

Jüngst zeigten die Votligierer auf dem galoppierenden Pferd zuerst eine jeweils der Kategorie entsprechende Pflicht, bei der jede Turner die gleichen Übungen zeigen müssen und im Anschluss wird eine selbst zusammengestellte Kür, bei der zwei bis drei Sportler gleichzeitig auf dem Pferd vorgeführt.

Das Juniorteam des Reitvereins Schwabmünchen gewann seine Prüfung mit der Logenführerin Theresa Breuer und dem Pferd Riva Va Bene. Bei den A-Gruppen belegte Schwabmünchen 4 mit der Logenführerin Daniela Müller und Pferd Nixe den zweiten Platz. Den Sieg konnte die L-Gruppe für sich entscheiden. Mit Susanne Simmet an der Longe Pferd Da Vinci siegte diese Mannschaft vor VRV Allgäu-Illertal. Aber auch die M-Gruppe des Reitvereins Schwabmünchen ging mit einem zweiten Platz auf dem Pferd Edward, mit Logenführerin Simmet in den Feierabend.

Insgesamt konnte sich der Reit- und Fahrverein mit diesen tollen Ergebnissen für die Kreismeisterschaft (M-/S-/Juniorgruppen) den ersten Platz mit Schwabmünchen 1 und den zweiten Platz mit dem Juniorteam sichern. Auch bei den A/L-Gruppen ging die Meisterschaft an Schwabmünchen. Pferdefreunde Wertachau landeten auf Platz drei.

Am Tag darauf standen die Kleinsten im Fokus. Ganz nach dem Können der Kinder, die zum Teil erst fünf Jahre alt sind, wird entschieden, in welcher Gangart des Pferdes die Übungen gezeigt werden. In der Kategorie Trab/Schritt belegte die Mannschaft aus Schwabmünchen den dritten Platz und in der Kategorie Halb/Halb freuten sich die Kinder über den zweiten Platz. Nach der Mittagspause durften sich die Kinder nach dem Motto „101 Jahre Disney“ verkleiden und vorturnen. Der Reit- und Fahrverein Schwabmünchen konnte ebenfalls den zweiten, dritten und vierten Platz für sich entscheiden.