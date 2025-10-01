Ramadama an der Wertach: Freie Bahn für Fische

Weniger Sedimente, mehr Lebensraum: In den vergangenen Wochen hat LEW alle fünf Fischaufstiegshilfen entlang der Wertach gereinigt.

Über das Jahr hinweg setzen sich in den Becken der Fischwanderhilfen feine Sedimente ab und verkleben den Kies. Experten nennen das Kolmation. Besonders betroffen sind die künstlich angelegten Kieslaichplätze. „Wenn der Kies verstopft, meiden viele Fischarten ihn als Laichplatz“, sagt Oliver Thalmeir, Leiter Instandhaltung Bau bei LEW Wasserkraft. „Deshalb ist die Pflege der Fischaufstiegshilfen für uns ein fester Bestandteil eines nachhaltigen Kraftwerksbetriebs.“ Auch Wasserpflanzen und Schilf wurden entfernt, da sie den Abfluss behindern können. In den technischen Abschnitten – zum Beispiel an den Einlauftrichtern oder in den Schlitzen der Wanderpassagen – wurden Pflanzenreste und Treibgut per Hand mit Rechen entfernt.

Fünf Anlagen, ein Ziel

LEW-Mitarbeiter reinigten eine Woche lang die Standorte Großaitingen, Bobingen, Mittelstetten, Schwabmünchen und Inningen – in enger Abstimmung mit Fischerei und Behörden. Die Pflege gehört zum ökologischen Verantwortungsbereich des Kraftwerksbetreibers. Dr. Oliver Born, Fischereifachberater des Bezirks Schwaben, bewertet die Arbeiten positiv: „Fischaufstiegshilfen sind ein wichtiger Beitrag zur ökologischen Durchgängigkeit unserer Gewässer. Damit sie wirksam bleiben, müssen sie regelmäßig kontrolliert und gepflegt werden. Die Maßnahmen an der Wertach sind fachlich richtig und sinnvoll – sie verbessern die Lebensraumbedingungen für wandernde Fischarten erheblich.“

Wie die Aufstiegshilfen funktionieren

Fischaufstiegshilfen ermöglichen es Fischen, Staustufen zu überwinden und ihren natürlichen Wanderbewegungen zu folgen. An den Staustufen der LEW entlang der Wertach ist der Fluss bereits vollständig durchgängig. Die Anlagen bestehen nicht nur aus technischen Durchlässen, sondern auch aus naturnah gestalteten Wasserbereichen mit Kiesflächen, Inseln, Totholz und strömungsberuhigten Zonen. Sie bieten Fischen auf ihrer Wanderung Schutz vor Fressfeinden, Laichmöglichkeiten und Rückzugsräume – besonders dort, wo die natürliche Flussdynamik durch Staustufen eingeschränkt ist. Damit die Umgehungsgerinne ihre Funktion erfüllen, müssen sie regelmäßig gepflegt werden.

„Bachflüsterer“ an kleinen Gewässern

An kleinen Gewässern der Region gibt es derweil noch eine andere Initiative: Mit „Bachflüsterern“ sollen in Zukunft mehr Aufmerksamkeit bekommen. Der Fischereiverband Schwaben möchte seine Mitglieder nachhaltig dazu motivieren, sich noch stärker um die kleinen Flüsse und Bäche zu kümmern. Denn die Gewässer brauchen Hilfe: Der ökologische Zustand der Fließgewässer in Schwaben sei nur noch in wenigen Fällen gut oder gar sehr gut, sagte der Geschäftsführer des Verbands, Stefan Zott, jüngst im Landratsamt. Für den „mäßigen bis sogar schlechten Zustand“ machen die Fischer die Auswirkungen durch zerstörte Gewässerstrukturen und die Sediment- und Nährstoffeinträge wegen fehlender Uferschutzstreifen verantwortlich. Es gibt noch einen weiteren gewichtigen Grund: Die Einflüsse des Klimawandel werden immer stärker.