Unterhalt und Naturschutz in einem Zug

Als Betreiber von fünf Wasserkraftwerken an der Wertach sind die Lechwerke (LEW) für die notwendigen Unterhaltsmaßnahmen an rund 15 Flusskilometern zwischen Inningen und Schwabmünchen zuständig. Anfang August beginnen die Mäh- und Pflegearbeiten im Stauraum Innigen. Die Fachkräfte arbeiten sich flussaufwärts vor und schließen die Sommermahd voraussichtlich Ende August im Stauraum Schwabmünchen ab. Ab Ende Oktober läuft dann die Herbstmahd. Unter Umständen können Beeinträchtigungen für Spaziergänger und Fahrradfahrer entstehen. Die LEW stellt an den Dämmen jeweils Warnschilder auf und bittet Radfahrer und Spaziergänger, an diesen Tagen auf die Nutzung der dammbegleitenden Wege zu verzichten.

Schutz der Artenvielfalt am Fluss

Die Unterhaltsmaßnahmen am Fluss sind mit den Naturschutzbehörden abgestimmt. Im Bereich der Staustufen wird zwei Mal pro Jahr gemäht – im Sommer und Herbst. Im Herbst mäht die LEW dann zusätzlich zur Dammkrone und der Landseite auch die Blühstreifen und die Wasserseite der Dämme. Die Flächen entlang der Wertach werden abschnittsweise gemäht, wobei etwa alle 100 Meter Blühstreifen für heimische Arten erhalten bleiben.

Extensivwiesen an der Wertach

Ausnahmen gibt es, wenn beispielsweise sogenannte Neophyten, also nicht heimische und teils invasive Arten, beseitigt werden müssen. Bei den Wiesen an der Wertach handelt es sich um sogenannte Extensivwiesen, zu denen in Teilen auch die ökologisch wertvollen Halbtrockenrasen gehören. Diese besonders nährstoffarmen und trockenen Wiesen zeichnen sich durch ihre große Artenvielfalt aus. Nach dem Mähen wird das Mähgut abgerecht, wodurch die Halbtrockenrasen erhalten bleiben. Dadurch tragen die Lechwerke zum Erhalt wertvoller Lebensräume für Vögel und Insekten bei. „Der Schutz und die Pflege von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen ist uns sehr wichtig“, sagt Oliver Thalmeir, Leiter Gruppe Bau Ost bei der LEW Wasserkraft. „Bei der Planung und der Umsetzung der Maßnahmen arbeiten wir eng mit dem Naturschutz zusammen, holen deren Expertise ein und entwickeln die Verfahren gemeinsam weiter.“

Neben der Wertach betreiben die Lechwerke auch Wasserkraftwerke an den Flüssen Donau, Lech, Iller und Günz. Auch dort werden regelmäßig Mäharbeiten durchgeführt – stets angepasst an die jeweiligen Lebensräume und die Beschaffenheit der Dämme. (AZ)