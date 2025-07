Bobingen trifft Broadway

Lucia Miorin gibt am Donnerstag, 10. Juli, ein Solokonzert in der Singoldhalle. Die junge Künstlerin kehrt mit ihrem Programm „Bobingen meets Broadway“ dorthin zurück, wo alles begann: auf die Bühne der Singoldhalle. Dort fühle sie sich Zuhause, sagte die Künstlerin, die ihr Studium der Musik und Kunst, mit Schwerpunkt Musicalausbildung, an der Privatuniversität der Stadt Wien im Jahr 2024 abgeschlossen und Karriere gemacht hat.

Bunte Mischung aus klassischen Musicalsongs bis zu eigenen Chansonkompositionen

In ihrem abwechslungsreichen Programm führt Lucia die Besucher Augenblick für Augenblick, Lied für Lied, durch ihren musikalischen und persönlichen Werdegang. Angefangen bei ihrem allerersten Soloauftritt, mit dem Volkslied „Leberkäs und Sauerkraut“, das sie im Alter von 13 Jahren in der Evangelischen Kirche in Bobingen im Rahmen eines Chorkonzerts gab, geht es über verschiedene klassische Musicalsongs aus Mamma Mia, Pocahontas oder auch Marry Poppins durch verschiedene Geschichten und Rollen. Doch es bleibt nicht nur bei Musicalhits: Auch Chansons und Storytelling sowie eigene Chansonkompositionen, mit denen die junge Musicaldarstellerin bereits bei einem hochkarätigen Wettbewerb in Berlin Preise gewonnen hat, gehören zum abwechslungsreichen Programm.

„Bobingen meets Broadway“ - die Bühnen der Welt in einem einzigartigen Solo-Konzert in der Singoldhalle, live begleitet durch Bijan Azadian am Flügel. Er ist neben seinen Tätigkeiten als Pianist und Korrepetitor auch Leiter einer Vorbereitungsschule für angehende Musicaldarstellende in Berlin und damit ein für Miorin wichtiger Wegbegleiter. Lucia Miorin sagt über ihr Programm: „Es ist eine Geschichte über das Träumen, das Scheitern – und das Leben aus der Perspektive einer heranwachsenden Künstlerin. Gerade deshalb glaube ich auch, dass sich viele im Publikum darin wiederfinden können. Denn im Grunde geht es um etwas, das uns alle betrifft: Die Geschichte von Wünschen, vom Scheitern, vom Spaß am Leben – und von der Kunst, all das mit ein bisschen Humor zu nehmen.“

„Das Konzert ist ein Dank an die Stadt Bobingen und alle Menschen, die an mich glaubten.“

In dieser speziellen Form wird das Konzert vorerst nur zwei Mal aufgeführt: Einmal als öffentliche Generalprobe in Berlin – und einmal in Bobingen. Zwei Stunden lang wird Miorin über sich musikalisch erzählen. „Man könnte jetzt sagen, das sei ein bisschen narzisstisch, aber mir geht es darum, meine Geschichte erzählen zu dürfen und mich damit auch zu bedanken: bei der Stadt, den Menschen und dem kulturellen Angebot vor Ort. Ohne all die Menschen und Möglichkeiten in Bobingen würde ich heute diesen Traum nicht leben.“

Icon Vergrößern Lucia Miorin gibt in Bobingen ein besonderes Konzert. Die Redaktion und das Kulturamt der Stadt Boingen verlosen Karten. Foto: Sammlung Miorin Icon Schließen Schließen Lucia Miorin gibt in Bobingen ein besonderes Konzert. Die Redaktion und das Kulturamt der Stadt Boingen verlosen Karten. Foto: Sammlung Miorin

Lucia Miorin wuchs im Bobinger Stadtteil Straßberg auf. Sie zeigte schon von klein auf große Begeisterung für Musik, Tanz, Schauspiel und Gesang. Neben Instrumentalunterricht in Klavier, Klarinette und Orgel nahm sie als Jugendliche zudem Gesangs-, Tanz- und Schauspielunterricht im Verein Young Stage in Augsburg. Viele Jahre war sie auch in der Jugendkapelle der Stadtkapelle Bobingen aktiv. 2016 übernahm sie die Hauptrolle „Perisade“ im gleichnamigen Musical, welches die Stadtkapelle Bobingen in der Singoldhalle Bobingen erfolgreich aufführte. Die Bühne war längst ihr Zuhause, bevor ihr bewusst wurde, dass sie diese Leidenschaft zum Beruf machen wollte. Zunächst als Amateurin gewann sie 2016 beim Wettbewerb Jugend musiziert in der Sparte Pop-Gesang und 2017 in der Sparte Musical auf bundesweiter Ebene einen ersten Preis.

Karten bei Verlosung gewinnen

Für den Auftritt verlosen die Redaktion und das Kulturamt der Stadt Bobingen dreimal zwei Karten. Wer gewinnen will, schickt bis 6. Juli, 12 Uhr, einen E-Mail an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Das Stichwort lautet Broadway. Wer sich das Konzert nicht entgehen lassen will: Karten für 20 Euro (ermäßigt 18 Euro) können im Kulturamt Stadt Bobingen unter der Telefonnummer 08234/8002-36 oder -72 oder per Mail ankulturamt@bobingen.de reserviert werden. Online gibt es Karten unter unter www.stadt-bobingen.de oder www.reservix.de.