Testosteron-Humor oder Altingers spezieller Blick auf die Welt

Schon nach wenigen Sekunden seines Auftritts im Pfarrzentrum von St. Johannes in Köngisbrunn ist klar, wen Michael Altinger besonders gerne parodiert: Den Präsidenten der USA, Donald Trump –der ja deutsche Wurzeln besitzt. „I love Bavaria“ flüstert Altinger mit dumpf-rauchiger Stimme, während er sich in seine Lieblingsrolle versetzt. Von den zahlreichen deutschen Einwanderern der letzten beiden Jahrhunderte habe Amerika zwar kräfig profitiert – der Kabarettist erinnert hier vor allem an Levi Strauß. Allerdings hätten diese dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten auch die Ära Trump beschert: „Wenn unsere Vorfahren nicht in Scharen ausgewandert wären, dann hätten die keinen einzigen Deppen, der den gewählt hätte“, mutmaßt der 54-Jährige, den seine Frau bei Gelegenheit gern als „alten, weißen Mann“ verhöhnt.

