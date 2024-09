Volles Zelt und volle Straßen - der Michaelimarkt zieht tausende Besucher an

Das Wetter meinte es am Ende gut mit dem Michaelimarkt in Schwabmünchen. Nachdem am Donnerstag zum Auftakt zwar das Festzelt gut gefüllt, aber der Festplatz unter dem Regen litt, wurde es Tag für Tag besser. Am Freitag, dem Tag der Betriebe, zeigte sich Bürgermeister Lorenz Müller souverän, mit zwei Schlägen war das Fass angezapft - ganz ohne Bierdusche. Die Gäste in der ersten Reihe hatten mit einem Regenschirm vorgesorgt, der war diesmal nicht nötig. Traditionell begleitete die Trachtenkapelle Alpengruß gekonnt den Bieranstich, ehe die Partyband „Musikuss“ übernahm und das feiernde Volk auf die Bierbänke zog. Wie schon am Donnerstag herrschte schnell ausgelassene Stimmung bei Jung und Alt. Auch auf dem Festplatz herrschte mehr Leben als tags zuvor.

Nach zwei Schlägen von Bürgermeister Lorenz Müller floss das Bier. Foto: Christian Kruppe

Zum Tag der Betriebe war das Festzelt rappelvoll. Foto: Christian Kruppe

Der Marktsamstag startete mit gelegentlichem Regen, doch schnell füllte sich die Marktmeile mehr und mehr - auch weil die Tropfen von oben analog der steigenden Besucherzahl weniger wurden. Die Besucher bummelten, schauten und kauften fleißig ein. Am Abend ging es im Binswanger-Zelt dann hoch her. „Die Illertaler“ standen zum ersten Mal auf der Bühne und boten einen, wie von Festwirt Thomas Kempter angekündigt, famosen Auftritt. Phasenweise stand deutlich mehr als das halbe Zelt auf den Bänken und feierte ausgelassen - und vor allem auch friedlich.

Auch am Samstag herrschte beste Stimmung im Zelt. Foto: Christian Kruppe

Am Sonntag, begleitet von Sonnenschein, zog es die Menschenmengen nach Schwabmünchen. Tausende strömten über die Marktmeile und auch die gesperrte Fuggerstraße wurde zum Besuchermagneten. Dort gab es unzählige Oldtimer zu sehen. Überall fanden sich gut gelaunte Besucher, die den Tag sichtlich genossen - auch wenn der eine oder andere durchaus schwere Tüten zu schleppen hatte. Denn die Auswahl an den mehr als 100 Verkaufsständen war groß und verlockend.

Wie immer ein Renner auf jedem Markt und Voksfest: Lebkuchenherzen. Foto: Christian Kruppe

Die Oldtimer auf der Fuggerstraße erwiesen sich als Besuchermagnet. Foto: Christian Kruppe