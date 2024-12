Ein wirklicher Schock war es nicht: zum möglichen Aus des Mickhauser Bergrennens

Sie hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet, die Meldung vom eventuellen Aus des Mickhauser Bergrennens. Doch ein echter Schock war sie für die wirklichen Motorsportkenner nicht. Eher die Bestätigung für eine Entwicklung. Michael Kanth, Vorsitzender des ASC Bobingen, kenn Gründe. Und mehr.

Der Termin für das Bergrennen 2025 ist nicht mehr verzeichnet im offiziellen Kalender des ASC Bobingen. Doch auf der Internetseite der Deutschen Bergmeisterschaft sind der 4. und 5. Oktober 2025 noch vermerkt. „So wird es auch bleiben“, sagt der Vorsitzende des ASC, Michael Kanth. Trotzdem: Der Verein hat beschlossen, den Wettbewerb nicht mehr durchzuführen.

Zu wenige Helfer in Mickhausen

„In den letzten Jahrzehnten haben wir unzählige unvergessliche Momente erlebt, sowohl für die Fahrer als auch für die Zuschauer. Die Emotionen, die bei jedem Rennen aufkamen, waren etwas ganz Besonderes. Doch die Herausforderungen der heutigen Zeit sind nicht zu übersehen.“ So steht es in der Pressemitteilung des Vereins. Und weiter: „Leider haben wir keine Möglichkeit gefunden, das Bergrennen in unserem Verein in die Zukunft zu führen. Wir danken allen Helfern, Fahrern, Sponsoren, Zuschauern und Unterstützern, die zum Erfolg dieses Events beigetragen haben. Es sind Erinnerungen, die uns ein Leben lang begleiten werden und die Generationen von Motorsportfans geprägt haben. Das Bergrennen Mickhausen wird immer einen besonderen Platz in unseren Herzen einnehmen.“ Das bestätigt Kanth auch in einem persönlichen Gespräch. „Wir haben uns schon länger mit dem Thema beschäftigt, da wir festgestellt haben, dass die Zahl der Helfer im Verein für das Bergrennen immer weniger wurde und 2024 nahezu gegen null ging, vor allem in der Vorbereitung, die so personalaufwändig ist.“

Icon Galerie 250 Bilder Es ist eine Jagd um Sekunden auf einer der bekanntesten Bergrennstrecken in Deutschland: Das sind die Bilder vom Bergrennen 2024 in Mickhausen.

Deshalb wurde eine Vorstandssitzung einberufen, bei der der einstimmige Beschluss gefasst wurde, das Bergrennen nicht mehr durchzuführen. Bei dieser Sitzung wurde auch festgestellt, dass das Orgateam 2025, in dem 2024 noch drei ASCler arbeiteten, kein Vereinsmitglied mehr haben würde. „Nur mit Fremden das Rennen durchzuführen, und das auf unseren Namen, da war uns dann aus Versicherungs- und Haftungsgründen das Risiko zu groß“, so Kanth. „Außerdem wurde es Jahr für Jahr schwieriger, Sponsoren zu finden, die wenigstens im Programmheft für ein paar hundert Euro inserieren.“ Selbst wenn Werbeverträge unterschrieben waren, gab es immer wieder Ausfälle. „Und verklagen wollten wir auf keinen Fall jemanden, der aus finanzieller Not seinen Verpflichtungen uns gegenüber nicht nachkam.“

Motorsportbund wird anspruchsvoller - das kostet Geld

Schwierig war auch, dass der Deutsche Motorsportbund (DMSB) mit verschärften und teuren Bestimmungen für Fahrer und Fahrzeuge (Performance-Regelung) die Teilnehmerzahlen schwinden ließ, von weit über 220 bis auf rund 150 zuletzt. Dazu kam, dass der DMSB in Erwägung zieht, für 2025 von allen Helfern, zum Beispiel auch Streckenposten, Schulungen und Lizenz zu verlangen. Auf weitere Ärgernisse mit Externen wollte Kanth nicht näher eingehen. „Wegen der schwierigen zu erwartenden Voraussetzungen waren wir über unseren Beschluss für das Aus erleichtert, obwohl es uns sehr leid tat, dass es 2025 mit uns kein Bergrennen mehr geben wird“, so Kanth, der bestätigt, dass das Orgateam und alle, mit denen er gesprochen hat, mit dem Bergrennen 2024 voll zufrieden waren. „Wir gehen finanziell mit einer schwarzen Null oder sogar einem kleinen Plus raus.“

Icon Vergrößern Patrik Zajelsnik konnte mit seinem pfeilschnellen Norma M20F mehrmals das Bergrennen in Mickhausen gewinnen. Foto: Reinhold Radloff (Archivbild) Icon Schließen Schließen Patrik Zajelsnik konnte mit seinem pfeilschnellen Norma M20F mehrmals das Bergrennen in Mickhausen gewinnen. Foto: Reinhold Radloff (Archivbild)

Ideen, wie sich der ASC 2025 motorsportlich betätigen kann, gab es. „Doch alles, was wir vorschlugen, zum Beispiel einen Automobilslalom, scheiterte entweder an einem Gelände oder an der Genehmigung“, so Kanth, der mitteilte, dass sogar die Jugend-Kart-Gruppe nicht mehr bestehe, mangels Interesse. Und das, obwohl der Verein fünf eigene Karts besitzt. Ein Grund war auch, dass der DMSB ab 2025 nur noch mit Elektrokarts fahren lassen will. „Da kostet eines rund 15 000 Euro. Diese Anschaffung ist zu teuer“, so der Vorsitzende.

Für Kanth gibt es weitere Gründe, warum es mit dem Motorsport bergab geht: „Der Stellenwert ist nicht mehr so hoch wie früher und selbst Großveranstaltungen wie die Central European Rally, die dieses Jahr mit weltbesten Fahrern durch drei Länder ging, finden nicht mehr das Interesse, vor allem auch in der Presse.“

Kanth wünscht der Idee, einen neuen Verein zu gründen, um das Mickhauser Bergrennen zu retten, alles Gute. „Wer auch immer das Rennen 2025 als Verein durchzieht: Er kann mit unserer vollen Unterstützung rechnen, materiell wie finanziell.“ Er hält es für möglich, dem neuen Veranstalter ein Darlehen über 50 000 Euro zu gewähren, um schon vor dem Rennen alle anfallenden Rechnungen bezahlen zu können.

Laut dem Vorsitzenden ist es kein Problem, den Termin und alle anderen Formalitäten auf einen neuen Verein umzuschreiben. Was allerdings aus dem ASC Bobingen und seiner langsam sinkenden Mitgliederzahl von derzeit 130 langfristig wird, steht noch nicht fest. Kanth hat sich jedenfalls vorgenommen, im März 2026 nicht mehr zu kandidieren. Das habe er bei seiner letzten Wahl, wo er eingesprungen war, weil kein Vorsitzender gefunden werden konnte, schon mitgeteilt.