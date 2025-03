Hubertus Oberottmarshausen stellt Gaukönig und Gaujugendkönig

Icon Vergrößern Gaukönig 2025 ist Bernhard Schmitt. Foto: Matthias Reis Icon Schließen Schließen Gaukönig 2025 ist Bernhard Schmitt. Foto: Matthias Reis

Bei der Jahreshauptversammlung des Schützengaus Lech-Wertach im Schlosshofsaal in Mickhausen begrüßten Schützenmeister Christian Schmidt, Gauschützenmeister Horst Weigend, Bürgermeister Mirko Kujath und der Vizepräsident des Schützenbezirks Schwaben, Markus Beuer, die Teilnehmer. Anschließend wurde die Königsproklamation vorgenommen.

Gaujugendkönig wurde Tim Schmidt mit einem 75,1-Teiler vor Clara Mayr (SG Schwabegg) mit einem 83,0-Teiler und Levi Schorer (Fortuna Klimmach) mit einen 85,4-Teiler. Gaukönig wurde Bernhard Schmitt mit einem 13,0-Teiler vor Anika Schipf (Hubertus Oberottmarshausen) mit einem 18,2-Teiler und Hermann Lauter (SG Klosterlechfeld) mit einem 22,5-Teiler. Die sonst bei der Versammlung durchgeführten Ehrungen werden dieses Jahr beim 100-jährigen Gau-Jubiläum am 19. Juli in der Imhofhalle in Untermeitingen vorgenommen.