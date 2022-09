Mickhauser Rennstrecke: Sperrung wegen ausgeleertem Fass

Auf der Mickhauser Bergrennstrecke verlor ein Lkw am Montag ein Bitumen-Fass, das sich auf der Fahrbahn entleerte. Die Feuerwehr musste die Straße aufwendig reinigen.

Am Montagmittag war ein Lkw gegen 12 Uhr auf der Kreisstraße von Münster in Richtung Birkach, bekannt durch das Mickhauser Bergrennen, unterwegs. Der Lkw war mit mehreren Fässern Bitumen-Voranstrich beladen. In einer Linkskurve fiel ein 30-Liter-Fass um und entleerte sich. Der Lkw hinterließ eine etwa 1,5 km lange und einige Zentimeter breite Bitumenspur.

Rutschgefahr auf der kurvenreichen Bergrennstrecke

Als der Fahrer die Beschmutzung bemerkte, kam er am Parkplatz der Bergrennstrecke zum Stehen und kontaktierte die Polizei. Die Feuerwehr sperrte sofort die kurvenreiche Straße, weil Rutschgefahr in beide Fahrtrichtungen bestand. Die Reinigungsarbeiten dauerten bis in den nächsten Tag hinein – die Strecke wurde um 8.15 Uhr am Dienstagmorgen wieder freigegeben. (AZ)