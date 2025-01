Ölfilm als mögliche Unfallursache?

An der Unfallstelle bot sich ein beklemmendes Bild. Eine 20-jährige Audi-Fahrerin war auf abschüssiger Strecke in Richtung Mickhausen ins Rutschen gekommen. Sie stieß mit dem entgegenkommenden Mercedes einer 29-jährigen Fahrerin zusammen. Diese musste von der Feuerwehr aus dem Wrack ihres Fahrzeuges geschnitten werden. Sie kam mit schweren, aber nicht lebensbedrohenden Verletzungen ins Uniklinikum nach Augsburg. Die Unfallverursacherin wurde mit leichteren Verletzungen ins Bobinger Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf rund 28.000 Euro. Bereits an der Unfallstelle äußerten die hinzugerufenen Beamten der Polizeiinspektion Schwabmünchen den Verdacht, dass ein auf der Straße sichtbarer Ölfilm zu dem Unfall beigetragen haben könnte.

Öl auf der Straße kann lebensgefährlich sein

Solche Ölfilme entstehen häufig durch technische Defekte an Lastkraftwagen oder auch an landwirtschaftlichen Maschinen. Durch das Öl können Fahrzeuge dann, wie im vorliegenden Fall mutmaßlich geschehen, zu Unfällen führen. Besonders für Motorradfahrer herrscht diesbezüglich höchste Gefahr. Simon Schmierl von der Schwabmünchner Polizei sagt dazu: „Wenn man als Verkehrsteilnehmer eine Ölspur bemerkt, sollte man die Polizei verständigen.“ Dies könne durchaus über die Notrufnummer 110 passieren. Die Polizei werde dann die Verschmutzung in Augenschein nehmen und entscheiden, wie das Öl entfernt wird. Je nach Verschmutzungsgrad könne die Beseitigung vom zuständigen Bauhof, der Feuerwehr oder dafür ausgerüsteten Spezialfirmen übernommen werden. Idealerweise sollte ein Verkehrsteilnehmer, der erkennt, dass von einem Ölfilm eine Gefahr ausgeht, nach Verständigung der Polizei die Unfallstelle mittels Warndreieck absichern. Wobei immer darauf zu achten sei, sich nicht selbst zu gefährden.

Jetzt wird gegen Unbekannt ermittelt

Ist man selbst Verursacher einer Verschmutzung, sollte man ebenfalls unbedingt die Polizei verständigen. Tut man das nicht und es gibt einen Unfall, kann man sonst zum Unfallverursacher werden. Davon geht die Polizei auch im vorliegenden Fall aus. DIe Ermittlungen werden gegen einen unbekannten Unfallverursacher geführt. Die Vorwürfe lauten auf fahrlässige Körperverletzung und auch der Sachverhalt der Unfallflucht werde zu prüfen sein, sagte Schmierl. Ob der Unfall bei Mickhausen tatsächlich durch einen Ölfilm ausgelöst wurde, soll auch die Befragung eines Augenzeugen ergeben.

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet um Hinweise auf den möglichen Verursacher des Ölfilms unter der Telefonnummer 08232/9606-0.