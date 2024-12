Als am Mittwoch der neue Turm auf das Schloss Mickhausen gesetzt wurde, entbrannte ein Streit, der schon seit Jahren schwelt. Der Stiftungsvorsitzende Wolfgang Knabe warf der Gemeinde mit ihrem Bürgermeister Mirko Kujath an der Spitze mangelnde Unterstützung vor. Führt die Auseinandersetzung jetzt dazu, dass das Schloss in einen Dornröschenschlaf fällt?

Maximilian Czysz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wolfgang Knabe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mirko Kujath Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis