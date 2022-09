Mickhausen

Termine, Tickets, Anfahrt: Das müssen Zuschauer über das Bergrennen wissen

Blick in die Vergangenheit: Hier ist Herbert Stenger vom ASC Bobingen beim Bergrennen zu sehen.

Von Reinhold Radloff

Wer geht wann wo an den Start, wie komme ich an Tickets und wo sind die besten Park- und Spähplätze? Hier gibt's alles Wichtige zum Bergrennen 2022 in Kürze.

Noch eine Woche, dann startet die größte Veranstaltung in den Stauden: das Bergrennen Mickhausen 2022. Tausende Zuschauer werden am 1. und 2. Oktober entlang der 2,2 Kilometer langen bergigen und kurvenreichen Strecke erwartet, auf der Spitzengeschwindigkeiten von über 200 Stundenkilometern gefahren werden. Die wichtigsten Infos zur Veranstaltung. Strecke: Sie ist 2200 Meter lang. Die Höhendifferenz beträgt 76 Meter. Die prägnantesten Punkte und Publikumsmagnete sind die Antoniusbuche, an der Höchstgeschwindigkeiten bis über 200 Stundenkilometer erzielt werden, und das schwierig zu befahrende Karussell, das den Fahrern alles abverlangt.

Teilnehmer: 150 Starter aus sechs Nationen werden erwartet, das sind etwas weniger als in den Jahren zuvor. Sie kommen aus Deutschland , Österreich , der Schweiz , Frankreich , Italien und Finnland . Da Mickhausen das letzte Rennen der Saison ist, geht es um eine ganze Reihe von deutschen und internationalen Meistertiteln. Elektro-Auto-Läufe gibt es nicht mehr. Dafür wird zusätzlich ein spannendes Gleichmäßigkeitsrennen ausgetragen, bei dem es darauf ankommt, in drei Läufen bei Höchstgeschwindigkeiten exakt die gleiche Zeit zu fahren. Wer selbst einmal das Gefühl der Rennstrecke erleben will, der kann sich eine Renntaxi-Mitfahrt buchen, zum Beispiel bei Rallye-Europameister Armin Schwarz . Veranstalter erwartet 10.000 Zuschauer zum Mickhauser Bergrennen Auch bei der 39. Auflage ist der Automobil Sport Club (ASC) Bobingen wieder der Veranstalter und Ausrichter: Allem voran sind Organisationsleiter Hinrich Groeneveld, der langjährige ASC-Vorsitzende Michael Kanth und der aktive Rennfahrer und Berg-Cup-Sportleiter Wolfgang Glas aus Scherstetten für das Rennen verantwortlich. Zuschauer: Der Verein erwartet rund 10.000 Zuschauer entlang der Strecke, an der es, neben der großen Video-Leinwand und dem frei zugänglichen Fahrerlager im Ort Münster , viele interessante Stellen gibt, um die schnellen Wagen zu sehen. Eine gute Sicht gibt es beim Startbereich, der großen Wiese oberhalb der Antoniusbuche, am Karussell und an der Kapelle. Und auch aus dem Wald heraus lassen sich spannende Blicke auf die Strecke erhaschen. Für alle Zuschauer empfiehlt sich gutes Schuhwerk, da die Wiesen feucht oder matschig sein können. Und wer Hunger oder Durst bekommt, wird an Ständen über die Wiesen verteilt bedient. Ein Festzelt wie in den Jahren zuvor gibt es nicht. Hier gibt es Tickets und Parkplätze für das Bergrennen Mickhausen Parkplätze und Tickets: Die Anfahrt zum Bergrennen ist aus allen Richtungen zu den ausgeschilderten Parkplätzen möglich. Von zwei Parkplätzen aus ist das Veranstaltungsgelände zu Fuß zu erreichen. Vom dritten Parkplatz fährt regelmäßig ein Shuttle-Bus ins Fahrerlager nach Münster . Tickets gibt es an den Zugängen zum Fahrerlager und zur Rennstrecke an den bewährten Kassenhäuschen. Einen Vorverkauf gibt es heuer nur bei McDonalds in Königsbrunn und Mering , die vergünstigte Preise bieten: 28 statt 30 Euro für die Wochenendkarte. Die Tageskarte kostet 20 Euro. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen" aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. – Datenschutzerklärung Von Freitag bis Sonntag ist die Bergrennstrecke natürlich für den normalen Verkehr gesperrt, die Umleitungen sind großräumig angelegt. Programm: Am Samstag gibt es, so es der Rennverlauf zulässt, drei Trainingsläufe (9 bis 19 Uhr) zu sehen, am Sonntag drei Wertungsläufe (8.30 bis 19 Uhr, anschließend öffentliche Siegerehrung im Startbereich). Die ganz großen Namen der vergangenen Jahre fehlen in diesem Jahr teilweise, da auf Mallorca eine Parallelveranstaltung stattfindet. Spitzenfahrer sind aber trotzdem dabei. Freuen können sich die Zuschauer auch auf eine ganze Reihe von heimischen Fahrern, unter anderem auf Mitorganisator Wolfgang Glas . Lesen Sie dazu auch Mickhausen Mickhauser Rennstrecke ist eingerichtet: Führt das zu Unfällen?

