Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Mickhausen: Zu wenige Zuschauer treiben Bergrennen ins finanzielle Minus

Mickhausen

Zu wenig Zuschauer: Bergrennen fährt Minus ein

Schlechtes Wetter sorgt für Negativrekord bei den Zuschauerzahlen. Wie geht es jetzt weiter?
Von Christian Kruppe und Redaktion
    • |
    • |
    • |
    Nicht nur für manchen Fahrer war das Rennen in Mickhausen ein teures Vergnügen. Auch der neu gegründete Verein, der die Großveranstaltung organisiert hat, wird wohl draufzahlen müssen.
    Nicht nur für manchen Fahrer war das Rennen in Mickhausen ein teures Vergnügen. Auch der neu gegründete Verein, der die Großveranstaltung organisiert hat, wird wohl draufzahlen müssen. Foto: Lena-Vanessa Kruppe

    Wo am Wochenende noch Betonleitplanken, Reifenstapel und Bauzäune das Bild prägten, soll schnell wieder Normalität herrschen. Nach dem Ende des Mickhauser Bergrennen begannen die Abbau- und Aufräumarbeiten. Rund 30 Helfer packen seit Sonntagabend an. „Unsere Helfer sind super“, sagt Organisationsleiter Klaus Morhammer, der vom Einsatzwillen und den Fähigkeiten des ehrenamtlichen Teams begeistert ist. Morhammer schätzt, dass es noch gut drei bis vier Wochen dauern wird, bis der Abbau komplett abgeschlossen ist.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden