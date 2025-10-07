Zu wenig Zuschauer: Bergrennen fährt Minus ein

Wo am Wochenende noch Betonleitplanken, Reifenstapel und Bauzäune das Bild prägten, soll schnell wieder Normalität herrschen. Nach dem Ende des Mickhauser Bergrennen begannen die Abbau- und Aufräumarbeiten. Rund 30 Helfer packen seit Sonntagabend an. „Unsere Helfer sind super“, sagt Organisationsleiter Klaus Morhammer, der vom Einsatzwillen und den Fähigkeiten des ehrenamtlichen Teams begeistert ist. Morhammer schätzt, dass es noch gut drei bis vier Wochen dauern wird, bis der Abbau komplett abgeschlossen ist.

Christian Kruppe

86866 Mickhausen

Bergrennen