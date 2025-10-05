Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Mickhauser Bergrennen 2023: Wetter hindert Fahrer am Rekord, 15 kommen nicht ins Ziel

Mickhausen

Kein Tag für Rekorde

Der Streckenrekord des Mickhauser Bergrennen kann auch 2025 nicht geknackt werden. Gut ein Zehntel der Fahrer kam nicht ins Ziel
Von Christian Kruppe
    • |
    • |
    • |
    Patrick Orth mit seinem Porsche 997 GT3 sicherte sich den fünften Rang in der Gesamtwertung.
    Patrick Orth mit seinem Porsche 997 GT3 sicherte sich den fünften Rang in der Gesamtwertung. Foto: Reinhold Radloff

    Seit 2011 steht von 46,903 Sekunden in den Geschichtsbüchern des Mickhauser Bergrennen. Solange schon hält Simone Faggioli den Streckenrekord in den Stauden. Der Deutsch-Slowene Patrik Zajelsnik jagt seit vielen Jahren diesem Wert hinterher. In diesem Jahr holte er sich zwar den vierten Sieg, doch mit dem Rekord wurde es wieder nichts. Grund in diesem Jahr war das Wetter. Auf nasser Strecke schaffte Zajelsnik eine Bestzeit von 57,764 Sekunden. Damit war er der einzige Fahrer unter einer Minute, aber auch weit, weit weg von der Bestzeit aus 2011.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden