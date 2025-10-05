Kein Tag für Rekorde

Seit 2011 steht von 46,903 Sekunden in den Geschichtsbüchern des Mickhauser Bergrennen. Solange schon hält Simone Faggioli den Streckenrekord in den Stauden. Der Deutsch-Slowene Patrik Zajelsnik jagt seit vielen Jahren diesem Wert hinterher. In diesem Jahr holte er sich zwar den vierten Sieg, doch mit dem Rekord wurde es wieder nichts. Grund in diesem Jahr war das Wetter. Auf nasser Strecke schaffte Zajelsnik eine Bestzeit von 57,764 Sekunden. Damit war er der einzige Fahrer unter einer Minute, aber auch weit, weit weg von der Bestzeit aus 2011.

Christian Kruppe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86866 Mickhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Streckenrekord Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis