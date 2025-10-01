Bergrennen in Mickhausen: Das ist der Zeitplan

Motorsport hautnah erleben lässt sich am Wochenende in den Stauden: Dort findet das Mickhauser Bergrennen statt. Die Rennen starten am Samstag und Sonntag. Bereits am Freitag dürfen Interessierte einen Blick auf die Rennautos werfen.

Ankunft der Fahrer am Feiertag

Am Feiertag treffen die Rennfahrer ein. Die sogenannte Dokumentenabnahme findet von 14 bis 19 Uhr statt. Technische Abnahme der Fahrzeuge ist von 14.30 bis 19.30 Uhr. Die Rennautos kommen unter anderem in Garagen und Scheunen von Anwohnern unter. Dort lässt sich dann auch ein Blick auf die PS-starken Gefährte werfen.

Das sind die Bilder vom Bergrennen 2024 in Mickhausen.

Der Samstag steht im Zeichen der Trainingsläufe. Sie sind so eingeteilt: Trainingslauf 1: 9 bis 11 Uhr Trainingslauf 2: 11.10 bis 13.10 Uhr Trainingslauf 3: 13.20 bis 15.20 Uhr Trainingslauf 4: 15.30 bis 17.30 Uhr

Am Sonntag geht es um Sekunden

Am Sonntag geht es um die Wurst. Die Wertungsläufe beginnen bereits am Morgen. Wertungslauf 1: 8.30 bis 10.30 Uhr Wertungslauf 2: 10.40 bis 12.40 Uhr Wertungslauf 3: 12.50 bis 14.50 Uhr Wertungslauf 4: 15 bis 17 Uhr

Die Siegerehrung ist am Sonntag um 18 Uhr geplant.