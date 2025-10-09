Icon Menü
Mickhauser Bergrennen: Darum reisen Menschen hunderte Kilometer dafür an

Mickhausen

Darum reisen Menschen hunderte Kilometer zum Bergrennen nach Mickhausen an

Nach einem trockenen Trainingstag ändert sich das Wetter zum Renntag. Trotzdem waren die Besucher begeistert.
Von Christian Kruppe und Reinhold Radloff
|
    • |
    • |
    • |
    Das Bergrennen Mickhausen zog auch 2025 wieder viele Besucherinnen und Besucher an.
    Das Bergrennen Mickhausen zog auch 2025 wieder viele Besucherinnen und Besucher an. Foto: Lena-Vanessa Kruppe

    Der Samstag war stürmisch, der Sonntag regnerisch. Dass darunter die Zuschauerzahl des Bergrennens in Mickhausen gelitten hat, war schon am Sonntagmittag an der Auslastung der Parkflächen zu erkennen. Doch die, die kamen, kamen auf ihre Kosten. So wie Bernhard. Mit vier Freunden ist er aus Kehlheim angereist. „Das sind gut eineinhalb Stunden im Auto“, so der Motorsportfan. Zu fünft kamen sie an beiden Tage nach Mickhausen, „weil es bei uns in der Region gar keinen Motorsport mehr gibt.“

    „Es ist das einzige Rennen, das wir noch besuchen können, der Rest ist zu weit weg“, so Bernhard. Und die fünf haben ihren Spaß, egal ob an der Rennstrecke oder im Fahrerlager. „Dort ergeben sich auch mal tolle Gespräche mit den Fahrern, man kann den Autos unter die Haube schauen“, so der Kehlheimer. So wie bei Uwe Pfaar. Der ist mit seinem Mercedes mehr als 600 Kilometer angereist, um mitzufahren. „Nicht, um zu gewinnen“, betont er.

    Nicht nur zweibeinige Zuschauer warfen im Fahrerlager einen Blick auf die Rennwagen.
    Nicht nur zweibeinige Zuschauer warfen im Fahrerlager einen Blick auf die Rennwagen. Foto: Lena-Vanessa Kruppe

    Mercedes des Schwiegervaters zum Rennwagen umgebaut

    Sein mehr als 40 Jahre alter Benz ist ein Blickfang. Die noble, schwarz lackierte Limousine ist kein typisches Rennfahrzeug. Das macht Besitzer Uwe Pfaar nichts aus: „Mein Auto ist schon schnell, aber für ganz vorne ist der Wagen halt nicht gebaut.“ Mehrere Jahre hat er an seinem Auto gebaut, viel Liebe und noch mehr Zeit investiert. Jetzt genießt er Rennen wie in Mickhausen. „Eine schöne Gegend, nette Leute, ich komme wieder“, sagt er.

    Viel an seinem Fahrzeug gebaut hat auch Stephan Holland aus Scherstetten. Er hat geschraubt, repariert, neu gemacht, perfektioniert, quasi bis zur letzten Minute. „Am Freitagmittag waren wir fertig, rechtzeitig zur Abnahme“, erzählt der 33-Jährige und freute sich, dass diese vollkommen glattlief. „Obwohl die Tage stressig waren - meine Nerven waren ok“, meinte er, auch wenn er von Freitag auf Samstag schlecht bis gar nicht geschlafen habe.

    Uwe Pfaar (rechts) erklärt Rennsportbegeisterten aus Kelheim seinen besonderen Mercedes.
    Uwe Pfaar (rechts) erklärt Rennsportbegeisterten aus Kelheim seinen besonderen Mercedes. Foto: Lena-Vanessa Kruppe

    Vor Hollands erstem Start stieg die Nervosität

    Dann der Moment, als der Aufruf zum ersten Trainingslauf kam. „Wir waren spät dran, weil ich mich im letzten Moment entschlossen hatte, aus Sicherheitsgründen Regenreifen aufzuziehen, wegen der weicheren Mischung“, erzählte er und meinte weiter: „Es gab eine lange Verzögerung. Ich wurde in der Startreihe immer nervöser.“ Dann der Moment: Start frei. „Alles war ungewohnt, alles war neu, alles interessant. Die vielen Zuschauer habe ich gar nicht wahrgenommen. Ich war wie im Tunnel, aber trotzdem voll konzentriert.“ Die erste Rennfahrt seines Lebens und gleichzeitig die Jungfernfahrt mit seinem Polo beschreibt er als „ok“.

    Dann der zweite Trainingslauf. Vorher zog der Scherstetter noch Slicks auf, weil er sich jetzt schon sicherer wähnte. Und prompt war er über zehn Sekunden schneller als beim ersten Lauf. „Ich habe mich besser gefühlt“, erzählt er, bis zu dem Moment, als plötzlich das Heck unkontrolliert ausbrach und sich im Innenraum Rauch bemerkbar machte. „Ich fuhr noch durchs Ziel und merkte dann, dass ich eine 1,1 Kilometer lange Ölspur hinterlassen hatte.“ Da sank die Stimmung auf den Nullpunkt. „Das bedeutete, dass nicht nur mein Auto kaputt war, wie auch immer, sondern auch, dass es eine Unterbrechung des Rennens von über eine Stunde gab. Das tut mir sehr leid.“

    Der Scherstetter Stefan Holland vor seinem ersten Start bei einem Rennen.
    Der Scherstetter Stefan Holland vor seinem ersten Start bei einem Rennen. Foto: Reinhold Radloff

    Wieder im Ziel angekommen, stellte der Kfz-Mechatroniker fest, dass ein Ölschlauch zum Öldruckmesser defekt und im Motor nur noch wenig Öl war. Eine notdürftige Reparatur ergab: Der Motor läuft noch, allerdings hatten auch zwei Zündkerzen einen Schaden. Über Nacht schaffte er es, sein Fahrzeug zu reparieren und am Sonntag dann seine ersten beiden „echten Rennläufe“ zu fahren.

    Rennsportspektakel trotz Regen

    Bergrennen Mickhausen 2025
    Icon Galerie
    90 Bilder
    Das Wetter sorgt für ein verkürztes Mickhauser Bergrennen 2025. Nur die Hälfte der Läufe waren möglich.
    Diskutieren Sie mit
    2 Kommentare
    Robert Miehle-Huang

    Was für eine überflüssige, komplett aus der Zeit gefallene Veranstaltung…

    |
    Brunhilde Koch

    Mit diesem Argument könnte man sehr viele Veranstaltungen abschaffen

