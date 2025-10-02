Die Mini-Gärtner aus Langenneufnach

Neue Ideen, wie Kinder an die Natur herangeführt werden können, haben die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins in Langenneufnach umgesetzt: Sie gründeten eine Kinder-Gruppe und das Interesse daran ist groß. 25 naturbegeisterte Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren haben sich bereits der Gruppe „Mini-Gärtner“ angeschlossen. Vorsitzende Martina Bruckner sagt: „Das Ziel der Gruppe ist es, dass Kinder die Zusammenhänge in der Natur erkennen. Wenn man etwas bewegen möchte, muss man bei den Jüngsten anfangen.“

Karin Marz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86863 Langenneufnach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gartenbauverein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis