Mini-Gärtner in Langenneufnach: Kinder entdecken Natur und Umweltschutz

Langenneufnach

Die Mini-Gärtner aus Langenneufnach

Warum die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins eine Kinder-Gruppe gründeten und was die Kinder dort lernen.
Von Karin Marz
    Stolz auf ihre gepflanzten Bohnen sind die Kinder der neuen Kinder-Gruppe "Mini-Gärtner". Mit auf dem Bild sind die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins, die die Kinder während der Gruppenstunden betreuen.
    Neue Ideen, wie Kinder an die Natur herangeführt werden können, haben die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins in Langenneufnach umgesetzt: Sie gründeten eine Kinder-Gruppe und das Interesse daran ist groß. 25 naturbegeisterte Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren haben sich bereits der Gruppe „Mini-Gärtner“ angeschlossen. Vorsitzende Martina Bruckner sagt: „Das Ziel der Gruppe ist es, dass Kinder die Zusammenhänge in der Natur erkennen. Wenn man etwas bewegen möchte, muss man bei den Jüngsten anfangen.“

